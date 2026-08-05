Бренд Kachorovska предупредил о мошеннических сайтах: что нужно знать покупателям

Украинский бренд Kachorovska заявил о появлении мошеннических сайтов, которые выдают себя за официальный магазин. Компания призвала покупателей быть внимательными и проверять информацию.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Что сказали в Kachorovska о мошеннической схеме

В последнее время бренд фиксирует "аномальную активность" сайтов, незаконно использующих его название и предлагающих товары с большими скидками.

По данным компании, такая волна традиционно возникает в периоды сезонных распродаж. Однако они подобным не занимаются.

"Kachorovska не проводит распродажи со скидками до -90%, а вся информация о специальных предложениях появляется исключительно на наших официальных страницах в социальных сетях и на единственном официальном сайте kachorovska.com", - отметили они.

В бренде добавили, что уже обратились в киберполицию из-за деятельности мошеннических ресурсов.

"Пожалуйста, будьте внимательны. Мы уже подали все необходимые обращения в киберполицию, но просим вас всегда проверять информацию только на наших официальных каналах", - говорилось в посте.

Также в Kachorovska подчеркнули, что служба клиентской поддержки остается на связи и готова ответить на вопросы покупателей.

Кроме того, они показали в публикации, как именно выглядят сайты-копии, которым не стоит доверять.



Что известно о Kachorovska

Kachorovska - украинский fashion-бренд из Киева, специализирующийся на создании обуви, одежды и аксессуаров. Он опирается на семейную традицию обувного ремесла, берущего начало с 1957 года.

Бренд развивает современный взгляд на классику, совмещая опыт мастерства с актуальным дизайном. Компания имеет свое производство полного цикла и создает коллекции с акцентом на комфорт, женственность и эстетику.