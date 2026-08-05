Бренд Kachorovska попередив про шахрайські сайти: що потрібно знати покупцям

Український бренд Kachorovska заявив про появу шахрайських сайтів, які видають себе за офіційний магазин. Компанія закликала покупців бути уважними та перевіряти інформацію.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.

Що сказали в Kachorovska про шахрайську схему

Останнім часом бренд фіксує "аномальну активність" сайтів, які незаконно використовують його назву та пропонують товари з великими знижками.

За даними компанії, така хвиля традиційно з'являється в періоди сезонних розпродажів. Втім, вони подібним не займаються.

"Kachorovska не проводить розпродажів зі знижками до -90%, а вся інформація про спеціальні пропозиції зʼявляється виключно на наших офіційних сторінках у соціальних мережах та на єдиному офіційному сайті kachorovska.com", - зазначили вони.

У бренді додали, що вже звернулися до кіберполіції через діяльність шахрайських ресурсів.

"Будь ласка, будьте уважні. Ми вже подали всі необхідні звернення до кіберполіції, але просимо вас завжди перевіряти інформацію лише на наших офіційних каналах", - йшлося у повідомленні.

Також у Kachorovska наголосили, що служба клієнтської підтримки залишається на зв’язку та готова відповісти на запитання покупців.

Крім того, вони показали у дописі, як саме виглядають сайти-копії, яким не варто довіряти.



Що відомо про Kachorovska

Kachorovska - український fashion-бренд із Києва, який спеціалізується на створенні взуття, одягу та аксесуарів. Він опирається на родинну традицію взуттєвого ремесла, що бере початок із 1957 року

Бренд розвиває сучасний погляд на класику, поєднуючи досвід майстерності з актуальним дизайном. Бренд має власне виробництво повного циклу та створює колекції з акцентом на комфорт, жіночність та естетику.