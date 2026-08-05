Dolce Vita: почему этим летом все дороги голливудских звезд ведут в Италию

Дуа Липа проводит медовый месяц на Сицилии, Орландо Блум отдыхает на Сардинии, а Селена Гомес открывает для себя Тоскану. Рассказываем, какие итальянские регионы стали главными пожилыми адресами мирового jet set.

Летние отпуска знаменитостей давно перестали быть только личными путешествиями – сегодня они формируют туристические тренды не меньше модных показов или красных дорожек. В этом сезоне безоговорочным фаворитом стала Италия. От медового месяца на Сицилии до неспешных каникул в Тоскане и уединенных бухт Сардинии именно сюда отправились голливудские актеры, музыканты и представители модной индустрии.

Сицилия: новая столица романтических путешествий

Сицилия этим летом оказалась в центре внимания светских медиа. Если еще несколько лет назад главными итальянскими направлениями для знаменитостей были Капри или озеро Комо, то теперь самый большой остров Средиземного моря стал новой точкой притяжения.

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa/)

Особое внимание к Сицилии привлекли Дуа Липа и Каллум Тернер. Пара отпраздновала здесь свадьбу, а после церемонии осталась на медовый месяц.

В своем Instagram певица показала атмосферные кадры средиземноморских пейзажей, уютных площадей и романтических прогулок по узким улочкам острова.

Свадьба Дуа Липа и Каллум Тернер на Сицилии (фото: instagram.com/dualipa/)

После публикации фотографий туристические операторы уже отметили повышенный интерес к региону.

Сардиния: роскошь без лишнего шума

Еще один фаворит летнего сезона – Сардиния. Именно здесь в июле отдыхал Орландо Блум, а фотографии актера с побережья быстро облетели светские медиа.

Сардиния уже давно имеет репутацию одного из самых эксклюзивных курортов Италии. Закрытые бухты, кристально чистое море, частные пляжи и возможность уединиться подальше от туристических маршрутов сделали остров излюбленным местом тех, кто ценит покой и приватность.

Тоскана: искусство медленного лета

Не менее популярной в этом сезоне стала Тоскана – регион, где история, гастрономия и природа создают особую атмосферу.

Селена Гомес в Тоскане (фото: instagram.com/selenagomez)

Именно здесь Селена Гомес вместе с Бенни Бланко отметила свой день рождения. В социальных сетях певица поделилась серией фотографий по путешествию: прогулки по Флоренции, ужины на открытых террасах, отдых на яхте и живописные виды.

Бенни Бланко в Тоскане (фото: https://www.instagram.com/selenagomez)

Поклонники назвали эти фотографии одними из самых атмосферных этим летом, а сама артистка призналась, что эта поездка стала для нее особенной.

Портофино: вневременная классика

Несмотря на появление новых фаворитов, Портофино остается неизменной классикой среди мирового jet set.

Небольшой городок на Лигурийском побережье уже много лет привлекает голливудских актеров, моделей, дизайнеров и представителей бизнес-элиты. Яхты в гавани, бутики мировых брендов, рестораны с видом на море и неспешный ритм жизни превратили Портофино в один из самых известных курортов Европы.

Почему все снова выбирают Италию

Похоже, этим летом знаменитости все чаще отказываются от шумных курортов в пользу мест, где можно объединить приватность, красивую природу, качественный сервис и средиземноморский образ жизни.

Сицилия, Сардиния, Тоскана и Портофино носят разный характер, но их объединяет общая атмосфера - та же dolce vita, которая уже десятилетиями вдохновляет мир моды, кино и путешествий.

Италия в этот сезон в очередной раз доказала, что остается не просто популярным туристическим направлением, а местом, где рождаются главные летние настроения. И пока знаменитости делятся фотографиями с местных пляжей, исторических городов и яхт, именно эти локации становятся новыми точками тяготения для путешественников со всего мира.