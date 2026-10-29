Bottega Veneta вернулась в Instagram после пяти лет отсутствия

Итальянский модный дом Bottega Veneta возобновил работу официального аккаунта в Instagram после почти пяти лет без соцсети.

Что известно

В январе 2021 года бренд удалил свои официальные аккаунты в Instagram, Facebook и Twitter (сейчас X). Это решение было принято при руководстве тогдашнего креативного директора Дэниела Ли.

В то время отказ от социальных сетей стал нетипичным шагом для люксового бренда, ведь большинство модных домов использовали их для продвижения коллекций и коммуникации с аудиторией.

Несмотря на отсутствие официальной страницы, Bottega Veneta не исчезла из виду модного сообщества. Новые коллекции, сумки и другие изделия продолжали появляться в публикациях знаменитостей, медиа и фанатских аккаунтов.

Bottega Veneta (фото: скриншот)

Теперь модный дом вернулся в Instagram под руководством креативного директора Луиз Троттер. Она заняла этот пост в 2025 году после Маттье Блази, перешедшего в Chanel.

Более двух миллионов подписчиков

Пока что бренд не опубликовал ни одного сообщения в ленте. В то же время у Stories появилось короткое "Ciao", которое также разместили в описании профиля.

Страница снова собрала более двух миллионов подписчиков, а среди двух аккаунтов, на которые она подписана - группа Kering и сама Луиз Троттер.

Бренд пока не объяснил, как именно будет развивать свое присутствие в соцсети в дальнейшем. Поэтому остается открытым вопрос, станет ли возвращение началом регулярной коммуникации с аудиторией, или Bottega Veneta и дальше будет придерживаться сдержанного подхода к контенту.