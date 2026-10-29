Bottega Veneta повернулася в Instagram після п’яти років відсутності

Італійський модний дім Bottega Veneta відновив роботу офіційного акаунта в Instagram після майже п’яти років без соцмережі.

Що відомо

У січні 2021 року бренд видалив свої офіційні акаунти в Instagram, Facebook і Twitter (зараз X). Це рішення ухвалили за керівництва тодішнього креативного директора Деніела Лі.

На той час відмова від соціальних мереж стала нетиповим кроком для люксового бренду, адже більшість модних домів використовували їх для просування колекцій і комунікації з аудиторією.

Попри відсутність офіційної сторінки, Bottega Veneta не зникла з поля зору модної спільноти. Нові колекції, сумки та інші вироби продовжували з’являтися в публікаціях знаменитостей, медіа й фанатських акаунтів.

Bottega Veneta (фото: скриншот)

Тепер модний дім повернувся до Instagram під керівництвом креативної директорки Луїз Троттер. Вона обійняла цю посаду у 2025 році після Маттьє Блазі, який перейшов до Chanel.

Понад два мільйони підписників

Поки що бренд не опублікував жодного допису у стрічці. Натомість у Stories з’явилося коротке "Ciao", яке також розмістили в описі профілю.

Сторінка знову зібрала понад два мільйони підписників, а серед двох акаунтів, на які вона підписана - група Kering і сама Луїз Троттер.

Бренд поки не пояснив, як саме розвиватиме свою присутність у соцмережі надалі. Тож залишається відкритим питання, чи стане повернення початком регулярної комунікації з аудиторією, чи Bottega Veneta і надалі дотримуватиметься стриманого підходу до контенту.