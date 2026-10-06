Анималистические принты и необычные формы: самые эффектные сумки и туфли из новой коллекции Chanel

Сумки Chanel SS27

Показ открыла и завершила одна и та же модель – Дянира Гурбушер. Она несла оригинальную сумку 2.55, принадлежавшую самой Габриэль Шанель. Этим дизайнер объединил историю французского Дома с новой коллекцией.

В то же время Матье Блази не ограничился классическими формами. На подиуме появились новые версии flap сумок, модели с цепочками, большими застежками со знаком бренда, удлиненные силуэты и мягкие сумки.

Одной из самых необычных стала миниатюрная сумка в форме птичьей клетки. Птичьи мотивы появлялись в декоре одежды и других аксессуаров.

Классические сумки получили яркие цвета, анималистические мотивы, цветочный декор и вышивку. В их числе были модели с зебровым принтом, декоративными элементами и блестящими деталями.

Какие туфли показал Chanel

Обувь оказалась не менее разнообразной. Для каждого из 83 образов на подиуме была представлена отдельная пара обуви.

В коллекции появились туфли с анималистическими принтами, в частности леопардовым и тигровым, а также двухцветные модели. Среди характерных моделей были туфли с контрастным носком.

Также дизайнер представил обувь на изогнутом каблуке и босоножки с массивными золотыми двойными буквами C.