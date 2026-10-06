Анімалістичні принти й незвичайні форми: найефектніші сумки та туфлі з нової колекції Chanel

Сумки Chanel SS27

Показ відкрила й завершила одна й та сама модель - Дяніра Гурбушер. Вона несла оригінальну сумку 2.55, яка належала самій Габріель Шанель. Цим дизайнер поєднав історію французького Дому з новою колекцією.

Водночас Матьє Блазі не обмежився класичними формами. На подіумі з’явилися нові версії сумок flap, моделі з ланцюжками, великими застібками зі знаком бренду, подовжені силуети та м’які сумки.

Однією з найбільш незвичних стала мініатюрна сумка у формі пташиної клітки. Пташині мотиви також з’являлися в декорі одягу та інших аксесуарів.

Класичні сумки отримали яскраві кольори, анімалістичні мотиви, квітковий декор і вишивку. Серед них були моделі із зебровим принтом, декоративними елементами та блискучими деталями.

Які туфлі показав Chanel

Взуття виявилося не менш різноманітним. Для кожного з 83 образів на подіумі була представлена окрема пара взуття.

У колекції з’явилися туфлі з анімалістичними принтами, зокрема леопардовим і тигровим, а також двоколірні моделі. Серед характерних моделей були туфлі з контрастним носком.

Також дизайнер представив взуття на вигнутих підборах і босоніжки з масивними золотими подвійними літерами C.