Украинцы стали выбирать более крупные бриллианты: как изменилась мода на обручальные кольца

В Украине заметно изменились предпочтения в выборе обручального кольца. Если раньше популярны были бриллианты примерно 0,3-0,5 карата, сейчас покупатели чаще выбирают 0,7-1 карат, а спрос постепенно двигается в сторону еще больших камней.

Об этом в интервью Wave RBC.UA рассказала основательница SOLO for Diamonds Юлия Кушер.

Какие бриллианты сейчас выбирают украинцы

По словам предпринимателя, за последние годы размер камней в обручальных кольцах заметно вырос.

"Когда мы начинали, в Украине часто выбирали бриллианты примерно 0,3-0,5 карата. Сейчас это уже 0,7-1 карат и постепенно мы подбираемся к 1,5 карата", - рассказала Кушер.

Одной из причин такого изменения она называет распространение выращенных бриллиантов.

Они позволяют в пределах того же бюджета выбрать больший камень или обратить больше внимания на его цвет и другие характеристики.

"Люди поняли, что за тот же бюджет с взращенным бриллиантом могут выбрать больший камень, лучший цвет или другие характеристики", - пояснила основательница SOLO for Diamonds.

Юлия Кушер (фото: Wave RBC.UA)

"И все больше людей начинают пользоваться этой возможностью", - добавила она.

Как меняется отношение к обручальным кольцам

В то же время, по словам Кушер, обручальное кольцо остается не просто драгоценным украшением.

"Для меня обручальное кольцо вообще имеет сильный символизм. Это не только украшение, а определенный жест: человек показывает, что готов брать ответственность и создавать семью", - отметила предпринимательница.

По ее мнению, популярность выращенных бриллиантов среди украинцев будет дальше расти.

"Поэтому я думаю, что тренд на выращенные бриллианты в Украине будет только усиливаться", - подытожила Кушер.