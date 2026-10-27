Звезды сериала "Позолоченный век" продемонстрировали элегантные образы на новой премьере
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Звезды сериала "Позолоченный век" продемонстрировали элегантные образы на новой премьере

Кэрри Кун, Синтия Никсон и другие звезды собрались на красной дорожке

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Актеры сериала "Позолоченный век" (фото: GettyImages)
Дата: 27 октября 2026

В Нью-Йорке состоялась премьера четвертого сезона исторической драмы HBO "Позолоченный век" (The Gilded Age). На красной дорожке собрались исполнители главных ролей Кэрри Кун, Синтия Никсон, Морган Спектор и другие участники актерского состава.

Wave RBC.UA сообщает, что мероприятие состоялось 26 октября 2026 года.

Как прошла премьера

Среди гостей были также актрисы Дэнее Бентон, Луиза Джейкобсон и Одра Макдональд. Звезды предстали перед фотографами накануне выхода новых эпизодов сериала.

"Позолоченный век" переносит зрителей в Нью-Йорк 1880-х годов - период стремительного экономического роста, когда старые аристократические семьи соревновались за влияние с богачами.

В центре сюжета - амбиции, семейные конфликты и борьба за место в высшем обществе.

Четвертый сезон продолжит историю семьи Расселей и других героев. После событий предыдущего сезона Берта Рассел, которую играет Керри Кун, оказывается перед новыми испытаниями в отношениях с мужем Джорджем (Морган Спектор).

В то же время Агнес ван Рейн (Кристин Барански) будет стремиться вернуть утраченные позиции, а Мариан Брук (Луиза Джейкобсон) и Пегги Скотт (Дэнее Бентон) будут развивать собственные сюжетные линии.

Премьера четвертого сезона "Позолоченного века" на HBO запланирована на 1 ноября 2026 года.

Звезды сериала &quot;Позолоченный век&quot; продемонстрировали элегантные образы на новой премьере
Актеры сериала "Позолоченный век" (фото: GettyImages)
Звезды сериала &quot;Позолоченный век&quot; продемонстрировали элегантные образы на новой премьере
Актеры сериала "Позолоченный век" (фото: GettyImages)
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