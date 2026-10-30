"Ведьма" заговорила на украинском: Pianoбой представил новую версию своего хита

30 октября Pianoбой представил "Ведьму" - украинскую версию своей известной песни. Дмитрий Шуров назвал переиздание новой реинкарнацией композиции и сообщил, что она уже доступна на музыкальных платформах.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальное аудио песни на YouTube .

Как Шуров представил украинскую "Ведьму"

О возвращении песни музыкант рассказал с присущей ему иронией. В посте он описал героиню, которая любила, колдовала, летала на метле и сохраняла рок-н-ролльное настроение, ожидая возвращения к плейлистам и концертам.

"Встречайте новую реинкарнацию Ведьмы!" - написал Шуров.

Отдельно артист упомянул характерные нижние ноты рояля - узнаваемую часть композиции, которая сохранилась и в новой версии.

"Люблю ее, соскучился по ней", - добавил музыкант.

Автором музыки и текста обновленной "Ведьмы" Дмитрий Шуров. Он также выступил продюсером записи и выполнил инструментальные партии.

В кредитах официального аудио за сводку указан Лев Шуров, а за дополнительную сводку - сам Дмитрий.

Что известно об оригинальной песне

Русскоязычная версия под названием "Ведьма" относится к раннему репертуару Pianoбой.

Клип на официальном YouTube-канале проекта был опубликован в июле 2011 года. Режиссером видео был Стас Гуренко.

В 2012 году композиция вошла в дебютный альбом Pianoбой.

Шуров уже возвращался в свои песни с новыми украинскими текстами. В частности, в марте 2025 года он представил обновленную композицию "Краще, що є".

Тогда музыкант объяснял, что переосмыслил текст и звучание в соответствии со своим нынешним видением жизни.