"Відьма" заговорила українською: Pianoбой представив нову версію свого хіта

30 жовтня Pianoбой представив "Відьму" - українську версію своєї відомої пісні. Дмитро Шуров назвав перевидання новою реінкарнацією композиції та повідомив, що вона вже доступна на музичних платформах.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційне аудіо пісні на YouTube .

Як Шуров представив українську "Відьму"

Про повернення пісні музикант розповів із притаманною йому іронією. У дописі він описав героїню, яка любила, чаклувала, літала на мітлі та зберігала рок-н-рольний настрій, очікуючи повернення до плейлистів і концертів.

"Зустрічайте нову реінкарнацію Відьми!" - написав Шуров.

Окремо артист згадав характерні нижні ноти рояля - впізнавану частину композиції, яка збереглася й у новій версії.

"Люблю її, скучив за нею", - додав музикант.

Автором музики й тексту оновленої "Відьми" є Дмитро Шуров. Він також виступив продюсером запису та виконав інструментальні партії.

У кредитах офіційного аудіо за зведення зазначений Лев Шуров, а за додаткове зведення - сам Дмитро.

Що відомо про оригінальну пісню

Російськомовна версія під назвою "Ведьма" належить до раннього репертуару Pianoбой.

Кліп на офіційному YouTube-каналі проєкту опублікували в липні 2011 року. Режисером відео був Стас Гуренко.

У 2012 році композиція увійшла до дебютного альбому Pianoбой.

Шуров уже повертався до своїх пісень із новими українськими текстами. Зокрема, у березні 2025 року він представив оновлену композицію "Краще, що є".

Тоді музикант пояснював, що переосмислив текст і звучання відповідно до свого теперішнього бачення життя.