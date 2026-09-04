От Cartier до Bulgari: какие украшения звезды выбрали для Венецианского кинофестиваля

Драгоценности стали неотъемлемой частью звездных образов в Венеции. Рассказываем, какие украшения выбрали знаменитости
На 83-м Венецианский международный кинофестиваль внимание привлекли не только роскошные платья знаменитостей, но и ювелирные украшения, которые стали важной частью их образов на красной дорожке.
Wave RBC.UA сообщает, что в этом году звезды сделали ставку на эффектные бриллианты, скульптурные серьги и драгоценности ведущих ювелирных домов.
Одной из главных героинь красной дорожки стала Кендалл Дженнер. Для своего дебюта на фестивале модель выбрала архивное платье Giorgio Armani из коллекции осень-зима 1995 года и минималистические бриллиантовые серьги Briony Raymond.
Это были Shadow Diamond Drop Earrings с 8-каратными бриллиантами cushion cut, выполненные из 18-каратного желтого золота. Украшения стали единственным заметным ювелирным акцентом образа.
Нина Добрев сделала ставку на блестящие украшения Chopard. Ее черное платье с пайетками дополнили большие серьги из коллекции Happy Diamonds - из белого золота и более 4 карат круглых бриллиантов огранки brilliant cut. Актриса также надела два кольца из белого золота и бриллиантов.
Нина Добрев (фото: скриншот)
Алессандра Амбросио появилась в черном платье и роскошном комплекте Damiani Mimosa High Jewelry. В комплект вошли бриллиантовые серьги, колье, браслет и кольцо с тремя рядами бриллиантов. Именно украшения стали одним из главных акцентов ее образа.
Президент основного жюри фестиваля Мэгги Джилленгол выбрала сдержанный черный образ Celine, который дополнила знаковым колье Serpenti от Bulgari.
Украшение сочетает натуральные бриллианты и эмалированный черный элемент, создавая выразительный контраст с платьем.
Мэгги Джилленгол (фото: instagram.com/mgyllenhaal)
Она также выбрала Bulgari. Модель дополнила свой образ ювелирными изделиями итальянского дома, сделав ставку на выразительные украшения, гармонично вписавшиеся в ее эффектный выход на красную дорожку.
Среди самых роскошных ювелирных выходов фестиваля - образ Амаль Клуни. Она дополнила черное платье Cartier серьгами из белого золота, изумрудов, оникса и бриллиантов, а также браслетом Reflection de Cartier со 138 бриллиантами. Стоимость двух главных украшений оценивается почти в $373 тысячи.