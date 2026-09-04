В Киеве россияне разрушили пекарню "Завертайло" во время дроновой атаки

В Киеве во время российской атаки днем, 4 сентября, было разрушено заведение "Завертайло" возле Софии Киевской.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Telegram совладельца сети Станислава Завертайло.

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По его словам, сейчас он идет на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и масштабы разрушений. Были ли в момент атаки в заведении посетители и сотрудники, а также есть ли среди них пострадавшие владелец не указал.

Речь идет о локации "Завертайло возле Софии" на улице Владимирской, 24а, недалеко от Софийского собора.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Шевченковском районе пострадали пять человек. Четверо раненых медики госпитализировали.

Впоследствии Станислав написал, что в результате атаки пострадал один человек, которого доставили в больницу.

"Похоже на последствия взрывной волны, без кровотечения и видимых повреждений, в любом случае врачи оказывают помощь. Команда все цели и невредимы, но еще нужно будет всех осмотреть снова", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что команда и гости во время атаки находились в подвальном помещении.

Как сейчас выглядит "Завертайло" (фото: t.me/zavertailo_stanislav)

Добавим, что заведение "Бути Софі", расположенное неподалеку "Завертайло", информирует в Instagram, что в результате обстрела есть повреждения в здании заповедника.

"Сейчас происходит эвакуация, поэтому сегодня Бути Sofie не работает. О дальнейшей работе сообщим чуть позже", - информирует заведение.

Что известно о "Завертайло"

"Завертайло" - киевская сеть семейных пекарен, основанная Станиславом и Анной Завертайло. История бренда началась на Подоле в 2021 году, а в апреле 2023 открылась вторая локация - возле Софии Киевской.

Заведение на Владимирской, 24а сочетало формат пекарни, кафе и ресторана. В меню находились хлеб и выпечка собственного производства, десерты, завтраки и основные блюда. Сеть делает акцент на хлебе на закваске, выпечке и локальных продуктах.

Локация возле Софии стала второй в истории бренда. Она расположена в историческом центре Киева, недалеко от Софийского собора и Золотых ворот.