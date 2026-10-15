Третий ребенок в 52: Хиллари Свонк снова станет мамой

Американская актриса Хиллари Свонк сообщила, что ждет третьего ребенка от мужа, предпринимателя Филиппа Шнайдера. 52-летняя звезда "Крошки на миллион" поделилась новостью с помощью семейного ролика.

Об этом рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram актрисы.

Как Хиллари Свонк объявила о беременности

14 октября актриса опубликовала видео, где вместе с мужем и детьми танцует в темноте.

К их одежде прикреплены светящиеся палочки, образующие контуры фигур.

Когда в кадре появляется Свонк, на ее округлом животе можно увидеть еще одну маленькую фигурку – младенца.

В подписи актриса пошутила о своем следующем "проекте".

"Многие спрашивали, над каким проектом я буду работать дальше. Этот выйдет в декабре", - написала она.

Так Свонк намекнула, что пополнение в семье ожидается в декабре 2026 года.

К слову, Хиллари Свонк и Филипп Шнайдер поженились в 2018 году. В апреле 2023-го у супругов родились двойняшки - дочь Ая и сын Ом. Тогда актрисе было 48 лет. В настоящее время детям по три года.

Ранее Свонк рассказывала, что давно хотела детей, однако материнство пришло в ее жизнь позже, чем она могла ждать.

Дети Хиллари Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

По словам актрисы, в младшие годы она сосредотачивалась, прежде всего, на карьере и отдавала много сил профессии.

Теперь же может больше времени проводить с детьми и быть вовлеченной в их повседневную жизнь.

Свонк также отмечала, что жизненный опыт и работа над собой помогли ей стать более терпеливой мамой, а дети учат ее жить нынешним моментом.