Звезда "Теории большого взрыва" второй раз стала мамой: дочь назвали особенным именем

Американская актриса Кейли Куоко, известная по сериалу "Теория большого взрыва", вторично стала мамой. 40-летняя звезда сообщила о рождении дочери и поделилась трогательными кадрами с новорожденной. Вместе с мужем, актером Томом Пелфри, они уже воспитывают трехлетнюю дочь Матильду.

Радостным известием Кейли поделилась в социальных сетях, признавшись, что не может найти слова, чтобы передать свои эмоции.

Как сообщает Wave RBC.UA, маленькая появилась на свет 12 октября. Родители выбрали для нее необычное имя - Филомена Кармин Бобби Пелфри.

Что рассказала актриса

На опубликованных фотографиях можно увидеть первые мгновения жизни девочки и счастливых родителей рядом с ней. Судя по кадрам, Том Пелфри присутствовал во время родов и поддерживал жену в этот особый момент.

"Нет слов, чтобы снова описать это чувство. Какое же это благословение. Мы невероятно благодарны за это сумасшедшее, дикое, полное взлетевшее и падение путешествие, которое привело нас к нашей маленькой Фило! Семья официально в полном составе. Пора везти кроху домой", - написала актриса.

Кейли Куоко родила дочь (фото: скриншот)

Кейли Куоко родила дочь (фото: скриншот)

Кейли также посвятила мужу нежное послание, упомянув их историю любви.

"Том, наша жизнь взорвалась в тот же миг, когда мы встретились. Подарки судьбы продолжают прибывать. Люблю тебя навеки, папа девочек", - обратилась к нему звезда.

Как Кейли Куоко познакомилась с Томом Пелфри

История отношений актеров началась во время встречи на премьере нового сезона сериала "Озарк". Кейли впоследствии рассказывала, что испытала симпатию к Тому практически мгновенно.

По ее словам, как только она услышала его голос и обернулась, чтобы посмотреть на незнакомца, то поняла, что эта встреча может изменить ее жизнь.

С тех пор их история превратилась в семейную сказку, а теперь супруги будут воспитывать двух дочерей.

Для Кейли рождение второй дочери стало еще одной важной страницей личной жизни, на которой она решила поделиться со своими поклонниками.