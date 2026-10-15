Третя дитина у 52: Гіларі Свонк знову стане мамою

Американська акторка Гіларі Свонк повідомила, що чекає на третю дитину від чоловіка, підприємця Філіпа Шнайдера. 52-річна зірка "Крихітки на мільйон" поділилася новиною за допомогою сімейного ролика.

Про це розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instagram акторки.

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14 жовтня акторка опублікувала відео, у якому разом із чоловіком та дітьми танцює в темряві.

До їхнього одягу прикріплені світні палички, що утворюють контури фігур.

Коли в кадрі з’являється Свонк, на її округлому животі можна побачити ще одну маленьку фігурку - немовля.

У підписі акторка пожартувала про свій наступний "проєкт".

"Багато хто запитував, над яким проєктом я працюватиму далі. Цей вийде у грудні", - написала вона.

Так Свонк натякнула, що поповнення в родині очікується у грудні 2026 року.

До слова, Гіларі Свонк і Філіп Шнайдер одружилися у 2018 році. У квітні 2023-го в подружжя народилися двійнята - донька Ая та син Ом. Тоді акторці було 48 років. Нині дітям по три роки.

Раніше Свонк розповідала, що давно хотіла дітей, однак материнство прийшло в її життя пізніше, ніж вона могла очікувати.

Діти Гіларі Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

За словами акторки, у молодші роки вона зосереджувалася насамперед на кар’єрі та віддавала багато сил професії.

Тепер же має можливість більше часу проводити з дітьми й бути залученою в їхнє повсякденне життя.

Свонк також зазначала, що життєвий досвід і робота над собою допомогли їй стати терплячішою мамою, а діти вчать її жити теперішнім моментом.