Тейлор Свифт заинтриговала тизером нового клипа: среди героев - Дакота Джонсон и Колин Фаррелл

Как Тейлор Свифт представила тизер нового клипа

В ролике артистка сначала появляется перед зеркалом, после чего кадр меняется - двое людей прыгают в воду. Затем они с Джонсон оказываются рядом со статуей, а потом - на заснеженном кладбище.

В другой сцене Фаррелл выходит из роскошного автомобиля, а Дакота появляется на светском мероприятии. В конце герои собираются вместе в вечерних нарядах.

Джонсон давно дружит со Свифт. В апреле певица написала материал об актрисе для Time, когда та попала в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира.

"Как ее подруга я могу поручиться за ее искренность, но добавлю, что она тоже одна из самых отзывчивых людей, которых я когда-либо знала", - отметила она.

Дакота Джонсон снялась в новом клипе Тейлор Свифт (скриншот)

Что известно о новой песне Тейлор Свифт

О выходе Patient Zero артистка объявила за два дня до премьеры тизера. Она неожиданно анонсировала композицию по завершении загадочного обратного отсчета на своем сайте.

Позже Свифт раскрыла, что песня войдет в расширенную версию ее последнего альбома под названием The Life of a Showgirl: The Encore. В нее в общей сложности вошли четыре композиции - Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding и Babylon.

По словам Тейлор, дополнительные треки появились после того, как она вместе с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком отправилась в Швецию отпраздновать рекордный успех альбома.

"Там была студия, и мы сделали то, что всегда делаем, когда что-то чувствуем, - написали еще больше песен. Надеюсь, они вам понравятся, ведь они родились из чистой благодарности за ваш восторг и празднование выхода нашего альбома", - рассказала певица.

Премьера клипа и песен запланирована на 25 сентября.