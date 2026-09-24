Тейлор Свіфт заінтригувала тизером нового кліпу: серед героїв - Дакота Джонсон і Колін Фаррелл

Як Тейлор Свіфт презентувала тизер нового кліпу

У ролику артистка спочатку постає перед дзеркалом, після чого кадр змінюється - двоє людей стрибають у воду. Далі вони з Джонсон опиняються поруч зі статуєю, а згодом - на засніженому кладовищі.

В іншій сцені Фаррелл виходить з розкішного автомобіля, а Дакота постає на світському заході. Наприкінці герої збираються разом у вечірніх образах.

Джонсон давно дружить зі Свіфт. У квітні співачка написала матеріал про акторку для Time, коли та потрапила до щорічного списку 100 найвпливовіших людей світу.

"Як її подруга я можу поручитися за її щирість, але додам, що вона також одна з найбільш чуйних людей, яких я коли-небудь знала", - зазначила вона.

Дакота Джонсон знялася у новому кліпі Тейлор Свіфт (скриншот)

Що відомо про нову пісню Тейлор Свіфт

Про вихід Patient Zero артистка оголосила за два дні до прем'єри тизера. Вона несподівано анонсувала композицію після завершення загадкового зворотного відліку на своєму сайті.

Згодом Свіфт розкрила, що пісня увійде до розширеної версії її останнього альбому під назвою The Life of a Showgirl: The Encore. До неї загалом увійшли чотири композиції - Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding і Babylon.

За словами Свіфт, додаткові треки з'явилися після того, як вона разом із продюсерами Максом Мартіном і Шеллбеком вирушила до Швеції відсвяткувати рекордний успіх альбому.

"Там була студія, і ми зробили те, що завжди робимо, коли щось відчуваємо - написали ще більше пісень. Сподіваюся, вони вам сподобаються, адже вони народилися з чистої вдячності за вашу захопленість та святкування нашого альбому", - розповіла співачка.

Прем'єра кліпу та пісень запланована на 25 вересня.