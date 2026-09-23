Тейлор Свифт выпустит новую песню: певица раскрыла дату премьеры

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram певицы.

О чем новая песня

Звезда также показала обложку нового трека - на фото она позирует в черном платье, опираясь на бетонную стену и глядя прямо в камеру.

"Я так ждала, чтобы сообщить вам, что мой новый сингл "Patient Zero" выйдет 25 сентября", - написала артистка.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Композиция уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте Свифт. Вместе с основной версией песни артистка представила акустическую и фортепианную версии, для которых также подготовили альтернативные обложки.

На одном из вариантов Свифт позирует возле фортепиано и демонстрирует обручальное кольцо.

Накануне анонса певица оставила для фанатов несколько загадочных подсказок. В частности, она заменила букву о на нули в своей биографии в Instagram, а также использовала подобный прием в тексте песни Showgirl в Apple Music.

Премьера "Patient Zero" состоится 25 сентября. Это будет первый новый сингл Свифт после выхода ее последнего альбома The Life of a Showgirl в октябре 2025 года.