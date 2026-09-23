Тейлор Свифт выпустит новую песню: певица раскрыла дату премьеры

Певица удивила поклонников анонсом нового сингла Patient Zero и раскрыла дату его премьеры
Тейлор Свифт удивила поклонников анонсом нового сингла "Patient Zero". Песня выйдет уже 25 сентября.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram певицы.
Звезда также показала обложку нового трека - на фото она позирует в черном платье, опираясь на бетонную стену и глядя прямо в камеру.
"Я так ждала, чтобы сообщить вам, что мой новый сингл "Patient Zero" выйдет 25 сентября", - написала артистка.
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Композиция уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте Свифт. Вместе с основной версией песни артистка представила акустическую и фортепианную версии, для которых также подготовили альтернативные обложки.
На одном из вариантов Свифт позирует возле фортепиано и демонстрирует обручальное кольцо.
Накануне анонса певица оставила для фанатов несколько загадочных подсказок. В частности, она заменила букву о на нули в своей биографии в Instagram, а также использовала подобный прием в тексте песни Showgirl в Apple Music.
Премьера "Patient Zero" состоится 25 сентября. Это будет первый новый сингл Свифт после выхода ее последнего альбома The Life of a Showgirl в октябре 2025 года.