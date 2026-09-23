Тейлор Свіфт випустить нову пісню: співачка розкрила дату прем’єри

Співачка здивувала шанувальників анонсом нового синглу "Patient Zero" та розкрила дату його прем’єри
Тейлор Свіфт здивувала шанувальників анонсом нового синглу "Patient Zero". Пісня вийде вже 25 вересня.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram співачки.
Зірка також показала обкладинку нового треку - на фото вона позує у чорній сукні, спираючись на бетонну стіну та дивлячись просто в камеру.
"Я так чекала, щоб повідомити вам, що мій новий сингл "Patient Zero" вийде 25 вересня", - написала артистка.
Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)
Композиція вже доступна для попереднього замовлення на офіційному сайті Свіфт. Разом із основною версією пісні артистка запропонувала акустичну та фортепіанну версії, для яких також підготували альтернативні обкладинки.
На одному з варіантів Свіфт позує біля фортепіано та демонструє обручку.
Напередодні анонсу співачка залишила для фанатів кілька загадкових підказок. Зокрема, вона замінила букву о на нулі у своїй біографії в Instagram, а також використала подібний прийом у тексті пісні Showgirl в Apple Music.
Прем’єра "Patient Zero" відбудеться 25 вересня. Це буде перший новий сингл Свіфт після виходу її останнього альбому The Life of a Showgirl у жовтні 2025 року.