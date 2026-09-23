Тейлор Свіфт випустить нову пісню: співачка розкрила дату прем’єри
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Тейлор Свіфт випустить нову пісню: співачка розкрила дату прем’єри

Співачка здивувала шанувальників анонсом нового синглу "Patient Zero" та розкрила дату його прем’єри

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)
Дата: 23 вересня 2026

Тейлор Свіфт здивувала шанувальників анонсом нового синглу "Patient Zero". Пісня вийде вже 25 вересня.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram співачки.

Про що нова пісня

Зірка також показала обкладинку нового треку - на фото вона позує у чорній сукні, спираючись на бетонну стіну та дивлячись просто в камеру.

"Я так чекала, щоб повідомити вам, що мій новий сингл "Patient Zero" вийде 25 вересня", - написала артистка.

Тейлор Свіфт випустить нову пісню: співачка розкрила дату прем’єриТейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Композиція вже доступна для попереднього замовлення на офіційному сайті Свіфт. Разом із основною версією пісні артистка запропонувала акустичну та фортепіанну версії, для яких також підготували альтернативні обкладинки.

На одному з варіантів Свіфт позує біля фортепіано та демонструє обручку.

Напередодні анонсу співачка залишила для фанатів кілька загадкових підказок. Зокрема, вона замінила букву о на нулі у своїй біографії в Instagram, а також використала подібний прийом у тексті пісні Showgirl в Apple Music.

Прем’єра "Patient Zero" відбудеться 25 вересня. Це буде перший новий сингл Свіфт після виходу її останнього альбому The Life of a Showgirl у жовтні 2025 року.

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