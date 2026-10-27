Тейлор Свифт стала самой молодой участницей Залы славы авторов песен Нэшвилла
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Тейлор Свифт стала самой молодой участницей Залы славы авторов песен Нэшвилла

Певица в 36 лет установила рекорд. На церемонии певица рассказала, почему это признание особенно для нее

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Тейлор Свифт (фото: Getty Images)
Дата: 27 октября 2026

Американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд: в 36 лет она стала самым молодым человеком, включившимся в Зал славы авторов песен Нэшвилла.

Wave RBC.UA сообщает, что церемония состоялась в понедельник, 26 октября, в Music City Center в американском городе Нэшвилл.

Что известно

Во время торжественного вечера музыкантку представил кантри-исполнитель Брэд Пэйсли, а певица Лейни Уилсон исполнила собственную версию одного из ее самых известных хитов - Love Story. Композиция вышла в 2008 году на альбоме Fearless.

Получая награду, Свифт поделилась, насколько важно для нее это признание. Она подчеркнула, что Нэшвилл сыграл определяющую роль в становлении ее как автора песен.

"Я невероятно счастлива и считаю честью стать частью этого особого круга, особенно на этом этапе своей жизни. Я понимаю, насколько это невероятно, и буду хранить этот момент в памяти всегда", - сказала артистка со сцены.

Она также добавила, что именно в Нэшвилле ее талант к написанию песен сформировался и усовершенствовался. По словам певицы, это одна из тех частей ее жизни, которыми она гордится больше всего.

Нэшвилл имеет особенное значение для карьеры Свифт

В подростковом возрасте она переехала с семьей из Пенсильвании в Теннесси, чтобы развиваться в музыке. Свой первый издательский контракт в городе она подписала в 14 лет.

Впоследствии она вышла за пределы кантри-музыки и стала одной из самых успешных попартисток мира, сохранив авторство песен важной частью своего творчества.

Тейлор Свифт стала самой молодой участницей Залы славы авторов песен Нэшвилла
Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

В Зал славы авторов песен Нэшвилла в 2026 году также включили музыкантов Лайла Ловетта, Шона Кэмпа, Ли Томаса Миллера, Брюса Ченнела и Дж. И. Эллисона, которого отметили посмертно.

Это не единственное подобное отличие Свифт в этом году. В июне она стала самой молодой женщиной, которую включили в Зал славы авторов песен в Нью-Йорке. Таким образом, 2026 стал для артистки еще одним важным этапом в признании ее вклада в написание музыки.

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