Теперь просто Miley. Майли Сайрус сменила позиционирование и анонсировала новый альбом

Певица Майли Сайрус убрала фамилию со своего позиционирования, она будет продолжать карьеру просто как Miley. Об этом она сообщила в своем Instagram, а также анонсировала новый альбом и два живых выступления.

Просто Miley – известная певица теперь будет выступать под таким именем без фамилии. Сразу под новым брендом она объявила о выходе нового альбома BASS PERSUADES, который станет доступным на платформах 18 сентября. Это будет юбилейный, 10-й, альбом певицы.

"Музыка увлекает нас. Мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выпускаем ее на свободу и продолжаем дальше. Она мощная, уязвимая, сладкая и сильная. Наполненное сердце, душевная боль, каждая часть жизни между ними. Вот что для меня означает название", - написала она.

В "BASS PERSUADES" будет 10 песен. Предыдущий альбом певицы "Something Beautiful" вышел только в прошлом году.

Также, по случаю выхода альбома, Майли анонсировала два живых выступления в Лос-Анджелесе, 16 и 18 октября.

"Прошло немало времени. Голливуд Боул - мое любимое место, где можно насладиться музыкой и увидеть любимых исполнителей. Я много раз сидела на этих местах, но никогда не выходила на сцену. Лос-Анджелес - это мое сердце, и я несу его домой. Увидимся там", - прокомментировала Майли.