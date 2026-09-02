Тепер просто Miley. Майлі Сайрус змінила позиціонування та анонсувала новий альбом
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Зірки

Тепер просто Miley. Майлі Сайрус змінила позиціонування та анонсувала новий альбом

Це буде ювілейний, 10-й, альбом співачки

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Майлі Сайрус (фото: Getty Images)
Дата: 02 вересня 2026

Співачка Майлі Сайрус прибрала прізвище зі свого позиціонування, вона продовжуватиме карʼєру просто як Miley. Про це вона повідомила в своєму Instagram, а також анонсувала новий альбом та два живих виступи.

Wave RBC.ua розповідає подробиці.

Просто Miley – відома співачка тепер виступатиме під таким імʼям, без прізвища. Одразу під новим брендом вона оголосила про вихід нового альбому “BASS PERSUADES”, який стане доступним на платформах 18 вересня. Це буде ювілейний, 10-й, альбом співачки.

“Музика захоплює нас. Ми відчуваємо її, співаємо, іноді танцюємо під неї, випускаємо її на волю та продовжуємо далі. Вона потужна, вразлива, солодка та сильна. Сповнене серце, душевний біль, кожна частина життя між ними. Ось що для мене означає назва”, – написала вона.

В “BASS PERSUADES” буде 10 пісень. Попередній альбом співачки, “Something Beautiful” вийшов лише в минулому році.

Також, з нагоди виходу альбому, Майлі анонсувала два живих виступи в Лос-Анджелесі, 16 та 18 жовтня.

“Минуло чимало часу. Голлівуд Боул – моє улюблене місце, де можна насолодитися музикою та побачити улюблених виконавців. Я багато разів сиділа на цих місцях, але ніколи не виходила на сцену. Лос-Анджелес – це моє серце, і я несу його додому. Побачимося там”, – прокоментувала Майлі.

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