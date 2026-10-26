Сумки Hermès и призы до миллиона долларов: как Дрейк отпраздновал 40-летие

Канадский рэпер Дрейк, которому 24 октября исполнилось 40 лет, устроил две вечеринки в Нью-Йорке. Гостям дарили дизайнерские сумки, а во время денежного розыгрыша самый большой приз составлял миллион долларов.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram рэпера.

Что получили гости Дрейка

Первая вечеринка прошла 23 октября в Casa Cipriani на Манхэттене и собрала около 400 гостей.

По словам одного из участников торжества, который пообщался с People, присутствующим раздавали сумки Chanel и Hermès.

Также для них был организован розыгрыш в формате игрового шоу. Денежные призы начинались от 10 тысяч долларов, а самый большой достиг миллиона.

Музыкальным сюрпризом стало выступление Backstreet Boys. Именинник присоединился к группе на сцене и спел вместе с ним хит "I Want It That Way".

Ранее Дрейк уже исполнял эту композицию с музыкантами - на их концерте в Торонто в 2022 году.

Во время обращения к гостям рэпер поблагодарил близких за присутствие.

"Сегодняшний вечер - лишь о том, чтобы быть живым, оставаться живым", - сказал Дрейк.

Какие образы выбрал именинник

Для первой вечеринки Дрейк выбрал блестящий черный пиджак с шелковыми лацканами, широкие брюки и белую рубашку.

Бабочка украшала бриллиантовая шпилька в форме буквы D.

Образ дополнил инкрустированный бриллиантами Rolex Cosmograph Daytona. По данным Vogue, стоимость этих часов оценивается в несколько миллионов долларов.

Дрейк (фото: Getty Images)

Для второй вечеринки, которая состоялась 24 октября, артист сменил смокинг на куртку Chrome Hearts с гепардовым принтом и ярко-красные кожаные брюки.

На сцене к нему также присоединился исполнитель Popcaan.