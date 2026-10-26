Сумки Hermès и призы до миллиона долларов: как Дрейк отпраздновал 40-летие

На вечеринке рэпер спел вместе с Backstreet Boys
Канадский рэпер Дрейк, которому 24 октября исполнилось 40 лет, устроил две вечеринки в Нью-Йорке. Гостям дарили дизайнерские сумки, а во время денежного розыгрыша самый большой приз составлял миллион долларов.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram рэпера.
Первая вечеринка прошла 23 октября в Casa Cipriani на Манхэттене и собрала около 400 гостей.
По словам одного из участников торжества, который пообщался с People, присутствующим раздавали сумки Chanel и Hermès.
Также для них был организован розыгрыш в формате игрового шоу. Денежные призы начинались от 10 тысяч долларов, а самый большой достиг миллиона.
Музыкальным сюрпризом стало выступление Backstreet Boys. Именинник присоединился к группе на сцене и спел вместе с ним хит "I Want It That Way".
Ранее Дрейк уже исполнял эту композицию с музыкантами - на их концерте в Торонто в 2022 году.
Во время обращения к гостям рэпер поблагодарил близких за присутствие.
"Сегодняшний вечер - лишь о том, чтобы быть живым, оставаться живым", - сказал Дрейк.
Для первой вечеринки Дрейк выбрал блестящий черный пиджак с шелковыми лацканами, широкие брюки и белую рубашку.
Бабочка украшала бриллиантовая шпилька в форме буквы D.
Образ дополнил инкрустированный бриллиантами Rolex Cosmograph Daytona. По данным Vogue, стоимость этих часов оценивается в несколько миллионов долларов.
Для второй вечеринки, которая состоялась 24 октября, артист сменил смокинг на куртку Chrome Hearts с гепардовым принтом и ярко-красные кожаные брюки.
На сцене к нему также присоединился исполнитель Popcaan.