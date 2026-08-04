Стартовали съемки обновленной "Фабрики зірок": что ждет участников и когда премьера

SWEET.TV официально приступил к съемкам обновленной "Фабрики зірок". Первым этапом проекта стали очные кастинги, по результатам которых определят 11 участников, которые будут учиться в современной музыкальной академии и бороться за шанс стать новыми звездами украинской поп-сцены.

Что известно про новую "Фабрику зірок"

Вместо традиционного "Звездного дома" участники будут проходить обучение в современной Музыкальной академии, созданной на базе Respublika STEAM School.

По словам руководителя SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимира Завадюка, главный акцент нового сезона сделан на профессиональном развитии молодых артистов.

"Мы создаем среду, где главное - развитие, профессиональный рост и качественный музыкальный продукт. Именно так рождается новое поколение украинских артистов и новая украинская музыка", - отметил он.

"Фабрикантами" станут всего 11 участников (фото: пресс-служба проекта)

Около 1800 заявок и несколько этапов отбора

Перезапуск шоу вызвал большой интерес у молодых исполнителей. Организаторы получили 1782 заявки из Украины и из-за границы. После предварительного отбора эксперты пригласили в Киев 50 сильнейших вокалистов для финальных офлайн-прослушиваний.

Как отметил Завадюк, команда искала не только сильные голоса, но и артистов с собственной харизмой и стремлением к развитию.

"Мы отобрали очень сильных участников - амбициозных, самобытных и открытых к обучению. Для нас важно найти не только талантливых вокалистов, но и личностей с собственным видением, характером и желанием развиваться", - подчеркнул он.

Отбор будет проходить в несколько этапов. Сначала команда проекта оценит вокальные способности, артистизм и готовность к обучению 50 претендентов. После этого останутся 30 участников, которых прослушают главный ментор Алан Бадоев, продюсеры и команда шоу.

По итогам этого этапа определят 20 финалистов, которые примут участие в заключительном прослушивании. Именно тогда выберут 11 будущих "фабрикантов".

Кроме Бадоева, финальный отбор будут проводить музыкальная продюсер и основатель лейбла POMITNI Ирина Горова, хитмейкер, продюсер и основатель лейбла ENKO Иван Клименко, а также музыкальный продюсер Михаил Хонякин.

Кто еще будет оценивать участников

К очным кастингам также присоединились будущие коучи проекта - TAYANNA, LAUD, Виталий Ажнов и Яна Цыбульская. Они будут оценивать потенциал конкурсантов, а затем станут их наставниками во время обучения в музыкальной академии.

Будут поддерживать будущих фабрикантов Владимир Дантес и Даша Кубик. Они помогут конкурсантам справиться с волнением, а зрителям покажут закулисье проекта и самые эмоциональные моменты отбора.

Премьера обновленной "Фабрики зірок" состоится 4 сентября на SWEET.TV. Новые выпуски будут выходить по пятницам.