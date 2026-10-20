Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с сыном: он похож на звездную маму

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик совершили редкий семейный выход на красную дорожку. Компанию звездным супругам составил их 23-летний сын Джеймс Вилки, а внимание поклонников привлекло его поразительное сходство с матерью.

Как сообщает Wave RBC.UA, семья посетила премьерный вечер бродвейской постановки Other Desert Cities в Нью-Йорке. На фотографиях актеры позировали вместе с сыном, который уже заметно повзрослел и все больше напоминает своих знаменитых родителей.

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Для выхода Джеймс выбрал темно-синий костюм, светлую рубашку и галстук в клетку. Сара Джессика Паркер появилась в черном платье с цветочными деталями и бахромой по нижнему краю, дополнив образ туфлями на каблуке, блестящей сумкой и бриллиантовым колье.

Мэтью Бродерик предпочел классический серый костюм.

Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик и Джеймс Вилки (фото: Getty Images)

На общих кадрах особенно заметны схожие черты Джеймса и его мамы. Их общая фотография стала еще одним поводом для обсуждения того, как вырос старший сын актерских супругов.

Что известно о семье актеров

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик поженились в 1997 году. Кроме Джеймса, они воспитывают 17-летних дочерей-близнецов Табиту Годж и Марион Лоретту.

В январе 2026 года супруги также появились на публике вместе со тремя детьми - на вечеринке по случаю выхода книги композитора Марка Шеймана Never Mind the Happy в нью-йоркском ресторане Sardi's. Такие общие выходы семьи встречаются нечасто.

Джеймс тоже постепенно знакомится с актерской профессией. В 2024 году он снялся вместе с отцом в сериале Elsbeth. Мэттью тогда тепло отозвался о совместной работе с сыном, а Джеймс назвал этот опыт особенно ценным.