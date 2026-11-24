Американская певица и актриса Дженнифер Лопес заинтриговала поклонников публикацией в Instagram stories. Звезда продемонстрировала свою коллекцию обручальных колец, которые получала от мужчин, что в свое время делали ей предложение руки и сердца.

Wave RBC.UA сообщает, что артистка намекнула, что вскоре к ней может добавиться еще одно украшение.

Коллекция изысканных колец

Лопес показала кольца и сопровождала снимок подписью, в которой намекнула на возможное пополнение коллекции.

Это сразу привлекло внимание поклонников, ведь личная жизнь певицы в течение многих лет остается предметом активного обсуждения.

Кольцо Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

По информации американских медиа, Дженнифер Лопес была обручена шесть раз с пятью мужчинами. Дважды предложение ей делал актер Бен Аффлек.

Первое кольцо певица получила от официанта Оджани Ноа, с которым познакомилась в 1990-х годах.

Дженнифер Лопес и Оджани Ноа (фото: instagram.com)

Впоследствии ее женихом стал танцовщик Крис Джадд, с которым она познакомилась во время работы над клипом Love Don't Cost a Thing.

Дженнифер Лопес и Крис Джадд (фото: instagram.com)

В 2002 году Дженнифер обручилась с Беном Аффлеком. Тогда актер подарил ей редкий розовый бриллиант весом около шести каратов.

После разрыва пары певица вышла замуж за музыканта Марка Энтони, который сделал предложение ей с голубым бриллиантом весом 8,5 карата.

Дженнифер Лопес и Марка Энтони (фото: instagram.com)

В 2019 году о помолвке с Лопесом объявил бывший бейсболист Алекс Родригес. Его подарком стало массивное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки.

Дженнифер Лопес и Алексо Родригес (фото: instagram.com)

Последнее предложение от Бена Аффлека прозвучало в 2022 году, когда пара возобновила отношения после многолетнего перерыва. На этот раз актер подарил Дженнифер редкий зеленый бриллиант.

Влюбленные поженились в том же году, однако в 2024-м певица подала на развод, который официально завершили в январе 2025 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: instagram.com)

Несмотря на интригующий намек артистки, пока нет подтверждений ее новых помолвок. Поэтому остается только догадываться, речь идет о новом украшении или очередной неожиданности от звезды.