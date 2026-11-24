Співачка показала каблучки, які отримувала під час шести заручин із п’ятьма чоловіками, та заінтригувала натяком на нове поповнення колекції
Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес заінтригувала шанувальників публікацією в Instagram stories. Зірка продемонструвала свою колекцію обручок, які отримувала від чоловіків, що свого часу робили їй пропозицію руки й серця.
Wave RBC.UA повідомляє, що водночас артистка натякнула, що невдовзі до неї може додатися ще одна прикраса.
Лопес показала каблучки та супроводила знімок підписом, у якому натякнула на можливе поповнення колекції.
Це одразу привернуло увагу шанувальників, адже особисте життя співачки протягом багатьох років залишається предметом активного обговорення.
За інформацією американських медіа, Дженніфер Лопес була заручена шість разів із п'ятьма чоловіками. Двічі пропозицію їй робив актор Бен Аффлек.
Першу обручку співачка отримала від офіціанта Оджані Ноа, з яким познайомилася в 1990-х роках.
Згодом її нареченим став танцівник Кріс Джадд, із яким вона познайомилася під час роботи над кліпом Love Don't Cost a Thing.
У 2002 році Дженніфер заручилася з Беном Аффлеком. Тоді актор подарував їй рідкісний рожевий діамант вагою близько шести каратів.
Після розриву пари співачка вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні, який освідчився їй із блакитним діамантом вагою 8,5 карата.
У 2019 році про заручини з Лопес оголосив колишній бейсболіст Алекс Родрігес. Його подарунком стала масивна каблучка з діамантом смарагдового огранювання.
Остання пропозиція від Бена Аффлека пролунала у 2022 році, коли пара відновила стосунки після багаторічної перерви. Цього разу актор подарував Дженніфер рідкісний зелений діамант.
Закохані одружилися того ж року, однак у 2024-му співачка подала на розлучення, яке офіційно завершили в січні 2025
Попри інтригуючий натяк артистки, наразі немає підтверджень її нових заручин. Тож залишається лише здогадуватися, чи йдеться про нову прикрасу, чи про чергову несподіванку від зірки.