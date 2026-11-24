Українська гімнастка Анна Різатдінова отримала міжнародну нагороду Global Excellence Award від All Women’s Sports Network (AWSN). На церемонії у Нью-Йорку олімпійська призерка присвятила відзнаку Україні та наступному поколінню чемпіонів.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на пресслужбу артистки.

Що відомо про міжнародну відзнаку

Нагороду бронзовій призерці Олімпійських ігор і чемпіонці світу з художньої гімнастики вручили 16 листопада 2026 року.

Подія відбулася в межах першої церемонії AWSN × VEON Women Who Win.

Відзнакою вшановують жінок, які завдяки своєму лідерству та діяльності впливають на суспільство й надихають на позитивні зміни.

Церемонія зібрала спортсменок із п'яти видів спорту, представників міжнародного бізнесу та культурної спільноти.

Серед учасниць була акторка й телеведуча Вупі Голдберг, яка є співзасновницею AWSN.

Різатдінову відзначили за спортивні досягнення та роботу з юними гімнастками. Завершивши професійну кар'єру, вона заснувала власну Академію художньої гімнастики.

Там спортсменка передає дітям свій досвід і допомагає їм розвивати впевненість у собі.

Про що спортсменка говорила зі сцени

Під час виступу Анна розповіла про українських дітей, які продовжують займатися спортом попри війну.

Вона наголосила на сміливості дівчат, які виходять на гімнастичний килим навіть у складних побутових умовах.

"Ці дівчата неймовірно сміливі. Навіть без води, опалення та електрики, у холоді й темряві, вони впевнено роблять свої перші кроки на гімнастичному килимі", – наголосила Різатдінова.

Також гімнастка відзначила важливість міжнародної підтримки українських атлетів. Зокрема, вона згадала проєкт Olympic Dreams, амбасадоркою якого є.

Який подарунок отримала Вупі Голдберг

На церемонії Різатдінова подарувала Вупі Голдберг свою книгу "Мій роман зі спортом" та кулон проєкту Olympic Dreams. Прикраса символізує силу молодого покоління українських спортсменів.

Подарунок зворушив акторку: вона одразу одягла кулон перед власним виходом на сцену.

Хто підтримав Різатдінову на церемонії

Підтримати Анну в Нью-Йорку приїхали Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, ініціатор і меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко, CEO проєкту Олександра Новікова та український режисер, лавреат премії Emmy Володимир Мула.

Отриману нагороду гімнастка присвятила Україні та наступному поколінню чемпіонів.

"Я вірю в наших спортсменів, вірю в Україну і знаю, що наші найбільші перемоги ще попереду", - зазначила Анна.