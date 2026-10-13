Сельма Блэр предстала перед судом после драки в самолете: что ей грозит

Американская актриса Сельма Блэр предстала перед судом после громкого инцидента на борту самолета , следовавшего в Нью-Йорк. Ей предъявили два обвинения в нападении, а ее адвокат настаивает, что причиной агрессии стал медицинский кризис.

Сельма Блэр в суде: что известно

В понедельник после задержания она предстала перед судом в Квинсе. Актрисе выдвинули два обвинения в нападении второй ступени. Речь идет об ударах ногой по сотруднику полиции и медсестре.

Сельма свою вину не признала. Ее адвокат Шон Барнс заявил, что инцидент произошел на фоне истощения и проблем со здоровьем.

По его словам, актриса провела много часов на съемочной площадке, а во время полета упала и ударилась головой. Кроме того, она пропустила несколько приемов назначенного лекарства.

Защитник подчеркнул, что, по его мнению, речь идет не об умышленном нападении, а о ситуации, вызванной медицинским кризисом.

Блэр провела в больнице примерно 7-8 часов, сообщил адвокат. После судебного заседания ее отпустили под залог в размере 20 тысяч долларов.

Суд также издал охранное предписание в пользу медсестры, которую, по данным обвинения, актриса ударила ногой в грудь.

Следующее судебное слушание назначено на 19 января.

Сельма Блэр в суде (кадр с видео)

Что грозит Сельме Блэр

По словам прокурора, в случае признания виновной по обвинениям она может получить от двух до семи лет заключения.

Кроме того, актрисе могут предъявить федеральные обвинения из-за инцидента на борту самолета. По данным источников, ФБР выдало ей повестку по делу о возможных действиях во время полета.



Что произошло с Сельмой Блэр в самолете

Накануне стало известно, что актриса была арестована после рейса из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Она якобы пыталась открыть дверь самолета во время полета.

По данным правоохранителей, во время конфликта с экипажем она укусила одну из стюардесс, а другая получила раны. После приземления одну из них доставили в больницу для дополнительного обследования, а Блэр задержали.

Актрису также отправили на осмотр. Именно во время транспортировки она ударила ногой сотрудника полиции по голове и груди, а затем медсестру, сопровождавшую ее во время дальнейшего лечения.

Напомним, в 2018 году Блэр сообщила о наличии рассеянного склероза. В 2021 году она заявила о ремиссии. В то же время в этом году артистка призналась, что о полном выздоровление говорить не спешит.

В ходе судебного заседания адвокат также отметил, что Сельме диагностировали паркинсонизм - комплекс двигательных нарушений, которые могут проявляться тремором и скованностью мышц. Защита приводит состояние здоровья как одно из объяснений поведения.

В то же время это не первый скандальный случай с актрисой во время перелета. В 2016 году ее вынесли с самолета после эмоционального срыва.