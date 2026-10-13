Сельма Блер постала перед судом після бійки в літаку: що їй загрожує

Американська акторка Сельма Блер постала перед судом після гучного інциденту на борту літака , що прямував до Нью-Йорка. Їй висунули два обвинувачення в нападі, а її адвокат наполягає, що причиною агресії стала медична криза.

Що загрожує акторці, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на CNN .

Сельма Блер у суді: що відомо

У понеділок після затримання вона постала перед судом у Квінсі. Акторці висунули два обвинувачення у нападі другого ступеня. Йдеться про удари ногою по співробітнику поліції та медсестрі.

Сельма свою провину не визнала. Її адвокат Шон Барнс заявив, що інцидент стався на тлі виснаження та проблем зі здоров'ям.

За його словами, акторка провела багато годин на знімальному майданчику, а під час польоту впала й ударилася головою. Крім того, вона пропустила кілька прийомів призначених ліків.

Захисник наголосив, що, на його думку, йдеться не про навмисний напад, а про ситуацію, спричинену медичною кризою.

Блер провела в лікарні приблизно 7-8 годин, повідомив адвокат. Після судового засідання її відпустили під заставу в розмірі 20 тисяч доларів.

Суд також видав охоронний припис на користь медсестри, яку, за даними обвинувачення, акторка вдарила ногою в груди.

Наступне судове слухання призначене на 19 січня.

Сельма Блер у суді (кадр з відео)

Що загрожує Сельмі Блер

За словами прокурора, у разі визнання винною за обвинуваченнями Блер може отримати від двох до семи років ув’язнення.

Крім того, акторці можуть висунути федеральні обвинувачення через інцидент на борту літака. За даними джерел, ФБР видало їй повістку у справі щодо ймовірних дій під час польоту.



Що сталося з Сельмою Блер у літаку

Напередодні стало відомо, що акторку заарештували після рейсу з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Вона нібито намагалася відкрити двері літака під час польоту.

За даними правоохоронців, під час конфлікту з екіпажем вона вкусила одну зі стюардес, а інша зазнала ран. Після приземлення одну з них доправили до лікарні для додаткового обстеження, а Блер затримали.

Акторку також відправили на огляд. Саме під час транспортування вона вдарила ногою співробітника поліції по голові та грудях, а потім медсестру, яка супроводжувала її під час подальшого лікування.

Нагадаємо, у 2018 році Блер повідомила про наявність розсіяного склерозу. У 2021-му вона заявила про ремісію. Водночас цього року артистка зізналася, що повне одуження говорити не поспішає.

Під час судового засідання адвокат також зазначив, що Сельмі діагностували паркінсонізм - комплекс рухових порушень, які можуть проявлятися тремором і скутістю м’язів. Захист наводить стан здоров'я як одне з пояснень поведінки.

Водночас це не перший скандальний випадок з акторкою під час перельоту. У 2016-му її винесли з літака після емоційного зриву.