Сельму Блер заарештували за поведінку на борту літака: що сталося

Зірку фільмів "Жорстокі ігри" та "Білявка в законі" Сельму Блер заарештували після конфлікту на борту літака авіакомпанії Delta Air Lines. За попередніми даними, інцидент стався 11 жовтня під час рейсу до Нью-Йорка.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що сталося на борту літака

Як повідомило джерело, під час польоту акторка начетбо спробувала відчинити двері літака, який прямував до аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Зрештою це спровокувало конфлікт між нею та іншими членами екіпажу.

Сельма нібито вдарила одного бортпровідника та вкусила іншого. Після приземлення літака на місце викликали медиків через повідомлення про незначні травми, зокрема кровотечу з носа та сліди укусів.

У портовому управлінні Нью-Йорка та Нью-Джерсі повідомили, що про травми заявили двоє бортпровідникі. Одного з них доставили до лікарні.

З аудіозапису, яке отримало видання, стало відомо, що пасажирка начебто билася головою об перегородку в літаку. Після посадки на неї вже чекали правоохоронці.

Сельма Блер побилася на борту літака (фото: instagram.com/selmablair)

Що відомо про стан Сельми Блер

Після цього акторку заарештували та доправили до лікарні для обстеження.

Представник Блер заявив, що акторка пережила невідкладний медичний стан, який призвів до такої поведінки.

"Після приземлення вона негайно отримала медичну допомогу й наразі перебуває у стабільному стані", - зазначив представник.

Що саме спричинило погіршення її стану, поки невідомо. Також не повідомляється, чи висунуть проти неї кримінальні обвинувачення. Обставини розслідує ФБР.

Це не перший випадок за участю акторки під час авіаперельоту. У 2016 році її винесли з літака на ношах після емоційного зриву на борту.

Сельму Блер затримала поліція (фото: instagram.com/selmablair)

Здоров'я Сельми Блер

Нагадаємо, у 2018 році зірка повідомила, що страждає на розсіяний склероз. У 2021 році вона заявила про ремісію після інтенсивного лікування, яке включало трансплантацію стовбурових клітин.

У травні цього року в коментарі People вона зізналася, що не наважується говорити про повне одуження, але рада повернутися до знімань.

"Іноді це все ще буває непросто, але я цілком здатна працювати і дуже рада повернутися. У мене все добре", - сказала вона.

Сельма відома ролями у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка в законі", "Солодше за мед" та кінофраншизі "Геллбой".

Остання її публічна поява відбулася 1 жовтня на заході "State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum" у Нью-Йорку.