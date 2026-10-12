Сельму Блэр арестовали за поведение на борту самолета: что произошло

Звезду фильмов "Жестокие игры" и "Блондинка в законе" Сельму Блэр арестовали после конфликта на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines. По предварительным данным, инцидент произошел 11 октября во время рейса в Нью-Йорк.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что произошло на борту самолета

Как сообщил источник, во время полета актриса начетбо попыталась открыть дверь самолета, следовавшего в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В итоге это спровоцировало конфликт между ней и другими членами экипажа.

Сельма якобы ударила одного бортпроводника и укусила другого. После приземления самолета на место вызвали медиков из-за сообщений о незначительных травмах, включая кровотечение из носа и следы укусов.

В портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси сообщили, что о травмах заявили двое бортпроводников. Один из них был доставлен в больницу.

Из аудиозаписи, которую получило издание, стало известно, что пассажирка вроде бы билась головой о перегородку в самолете. После посадки ее уже ждали правоохранители.

Сельма Блэр подралась на борту самолета (фото: instagram.com/selmablair)

Что известно о состоянии Сельмы Блэр

После этого актрису арестовали и доставили в больницу для обследования.

Представитель Блэр заявил, что актриса пережила неотложное медицинское состояние, которое привело к такому поведению.

"После приземления она немедленно получила медицинскую помощь и находится в стабильном состоянии", - отметил представитель.

Что именно повлекло за собой ухудшение ее состояния, пока неизвестно. Также не сообщается, предъявят ли против нее уголовные обвинения. Обстоятельства расследуется ФБР.

Это не первый случай с участием актрисы во время авиаперелета. В 2016 году ее вынесли из самолета на носилках после эмоционального срыва на борту.

Сельму Блэр задержала полиция (фото: instagram.com/selmablair)

Здоровье Сельмы Блэр

Напомним, в 2018 году звезда сообщила, что страдает рассеянным склерозом. В 2021 году она заявила о ремиссии после интенсивного лечения, которое включало трансплантацию стволовых клеток.

В мае этого года в комментарии People она призналась, что не решается говорить о полном выздоровлении, но рада вернуться к съемкам.

"Иногда это все еще бывает непросто, но я вполне способна работать и очень рада вернуться. У меня все хорошо", - сказала она.

Сельма известна ролями в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе", "Сладче меда" и кинофраншизе "Геллбой".

Последнее ее публичное появление состоялось 1 октября на западе "State of the Arts: An Evening в Jewish Museum" в Нью-Йорке.