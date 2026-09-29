Селин Дион в бархатном платье эффектно выступила на открытии Paris Fashion Week
Селин Дион стала специальной гостьей финала показа L'Oréal Paris, который состоялся в рамках старта Paris Fashion Week 28 сентября. Артистка спела под Эйфелевой башней и завершила модное шоу вместе с известными амбасадорками бренда.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Каким было выступление Селин Дион
Артистка вышла на подиум в конце шоу L'Oréal Paris "Le Défilé L'Oréal Paris: Express Your Worth". Певица исполнила песню "I'm Alive" - один из своих известных хитов, который вышел в 2002 году.
Во время выступления Дион находилась на подиуме на фоне Эйфелевой башни. После завершения песни к ней присоединились участницы показа, в частности Хайди Клум, Виола Дэвис, Катя Сильченко, Ева Лонгория и другие.
Какой образ выбрала певица для выхода на сцену
Для выступления Дион выбрала длинное черное платье из бархата от Schiaparelli. У наряда был приталенный силуэт и драпировка по фигуре.
Образ певица дополнила украшениями французского ювелирного дома Boucheron. Волосы она оставила распущенными.
Селин Дион вернулась на сцену после продолжительного перерыва
Для Селин Дион это выступление стало еще одним этапом возвращения к концертной деятельности. В начале сентября 2026 года певица начала серию концертов в Париже - это ее первые полноценные шоу более шести лет.
Напомним, в 2022 году артистка сообщила, что ей диагностировали синдром мышечной скованности - редкое неврологическое заболевание. Из-за проблем со здоровьем Дион была вынуждена приостановить гастрольную деятельность.
Возвращение на сцену после длительного перерыва оказалось для Селина очень эмоциональным. На первом концерте в Париже певица не сдержала слез и поблагодарила фанов за поддержку.