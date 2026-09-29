Селін Діон в оксамитовій сукні ефектно виступила на відкритті Paris Fashion Week

Яким був виступ Селін Діон

Артистка вийшла на подіум наприкінці шоу L'Oréal Paris "Le Défilé L'Oréal Paris: Express Your Worth". Співачка виконала пісню "I'm Alive" - один зі своїх відомих хітів, який вийшов у 2002 році.

Під час виступу Діон перебувала на подіумі на тлі Ейфелевої вежі. Після завершення пісні до неї приєдналися учасниці показу, зокрема Гайді Клум, Віола Девіс, Катя Сільченко, Єва Лонгорія та інші.

Який образ обрала співачка для виходу на сцену

Для виступу Діон обрала довгу чорну сукню з оксамиту від Schiaparelli. Вбрання мало приталений силует і драпірування по фігурі.

Образ співачка доповнила прикрасами французького ювелірного дому Boucheron. Волосся вона залишила розпущеним.

Селін Діон на шоу L'Oréal Paris (фото: Getty Images)

Селін Діон повернулася на сцену після тривалої перерви

Для Селін Діон цей виступ став ще одним етапом повернення до концертної діяльності. На початку вересня 2026 року співачка розпочала серію концертів у Парижі - це її перші повноцінні шоу за понад шість років.

Нагадаємо, у 2022 році артистка повідомила, що їй діагностували синдром м'язової скутості - рідкісне неврологічне захворювання. Через проблеми зі здоров'ям Діон була змушена призупинити гастрольну діяльність.

Повернення на сцену після тривалої перерви виявилося для Селін дуже емоційним. На першому концерті в Парижі співачка не стримала сліз та подякувала фанам за підтримку.