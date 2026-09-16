Семья Обам сообщила о потере: умерла их любимая собака Санни

Португальская водяная собака жила с семьей еще со времен Белого дома и более 13 лет была рядом с Бараком, Мишель, Малией и Сашей
Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти своей любимой собаки Санни, которая стала частью их семьи еще во время второго президентского срока Обамы и вместе с ними жила в Белом доме.
Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на совместный пост супругов в Instagram.
"Вчера мы потеряли дорогого члена нашей семьи", - написали супруги, опубликовав серию фотографий Санни разных лет.
Санни появилась в семье в 2013 году, когда Барак Обама начал свой второй президентский срок.
Она была португальской водяной собакой и присоединилась к другому любимцу семьи - Бо.
По словам Обам, все члены семьи сразу полюбили новую воспитанницу, в том числе Бо.
Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)
Домашнюю любимицу они вспоминают как очень активную и энергичную. В Белом доме она могла перепрыгивать через живые изгороди на Южной лужайке, гоняясь за белками, птицами и всем, что двигалось.
В то же время у нее была одна забавная особенность: несмотря на то, что Санни принадлежала породе португальских водяных собак, она не любила воду.
Обамы также вспомнили, что четырехлапая любила проводить время с людьми и была особенно преданной семье.
Она сопровождала их в течение лет в Белом доме и осталась рядом и после завершения президентского срока.
Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)
В прощальном сообщении семья описала Санни как преданную, ласковую и всегда готовую к новым приключениям.
"Она была почти идеальна", - вспомнили Обамы свою любимицу.
Они также отметили, что Санни оставалась энергичной до последних дней и была рядом с семьей более 13 лет.
Особое место в ее жизни занимал Бо. Первая собака семьи Обам умерла в мае 2021 года после борьбы с раком.
Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)
Прощаясь с Санни, Барак и Мишель вспомнили и о нем.
"Мы ужасно по ней будем скучать и представляем, что теперь она со своим старшим братом и следит, чтобы с ним все было хорошо", - написали они.
Во время президентства Барака Обамы Санни и Бо регулярно появлялись на официальных фотографиях Белого дома, участвовали в праздничных событиях и сопровождали членов семьи.
Собаку можно было увидеть вместе с дочерями Обам - Малией и Сашей, а также во время традиционных мероприятий, в частности, пасхальных и рождественских праздников в Белом доме.
После смерти Бо именно Санни оставалась домашней любимицей семьи. Теперь Обаме попрощались и с ней, назвав собаку одним из самых дорогих членов своей семьи.
Барак и Мишель Обамы сообщили о смерти собаки Санни (фото: instagram.com/barackobama)