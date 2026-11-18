Что раньше говорил актер

В 2012 году, когда актеру было 26 лет, он пообщался с британским изданием ShortList.

Тогда Паттинсона спросили, хотел бы он когда-нибудь сыграть агента 007. Ответ актера оказался довольно выразительным: он не исключал такой перспективы, но считал, что для этого нужно еще немного времени.

"Да, безусловно, но где-то через 20 лет", - ответил Роберт.

Он также объяснил, что не хотел бы видеть Джеймса Бонда слишком молодым и неопытным. По мнению Паттинсона, после версии персонажа в исполнении Дэниела Крейга следующий актер должен привнести в образ определенную жизненную историю и внутреннюю сложность.

"Было бы просто ужасно, если бы решили сделать Бонда юным и свежим лицом. Это была бы самая плохая идея в мире", - отмечал актер.

На получение роли понадобилось 14 лет

Паттинсон также шутил, что если бы ему пришлось сыграть агента 007 в молодом возрасте, персонаж должен пережить немало испытаний уже в начале истории.

Интересно, что на получение роли актеру понадобилось не 20 лет, о которых он говорил в 2012-м, а всего 14. Теперь 40-летний Паттинсон официально станет седьмым актером, сыгравшим Джеймса Бонда в основной кинофраншизе.

Его предшественником был Дэниел Крейг, последний раз появившийся в образе агента британской разведки в фильме "Не время умирать" (No Time to Die), вышедшем в 2021 году.

Новую ленту о Бонде будет снимать режиссер Дэни Вильнев, известный по фильмам "Дюна" и "Прибытие". Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые картузы". Для Паттинсона это будет очередное сотрудничество с Вильневом после работы над третьей частью "Дюны".

После объявления кастинга актер назвал возможность сыграть Бонда честью всей жизни и признался, что эта роль стала исполнением его мечты.