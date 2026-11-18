Що раніше казав актор

У 2012 році, коли акторові було 26 років, він поспілкувався з британським виданням ShortList.

Тоді Паттінсона запитали, чи хотів би він колись зіграти агента 007. Відповідь актора виявилася доволі промовистою: він не відкидав такої перспективи, але вважав, що для цього потрібно ще трохи часу.

"Так, безумовно, але десь через 20 років", - відповів Роберт.

Він також пояснив, що не хотів би бачити Джеймса Бонда надто молодим і недосвідченим. На думку Паттінсона, після версії персонажа у виконанні Деніела Крейга наступний актор мав би привнести в образ певну життєву історію та внутрішню складність.

"Було б просто жахливо, якби вирішили зробити Бонда юним і свіжим обличчям. Це була б найгірша ідея у світі", - зазначав актор.

На отримання ролі знадобилось 14 років

Паттінсон також жартував, що якби йому довелося зіграти агента 007 у молодому віці, персонаж мав би пережити чимало випробувань уже на початку історії.

Цікаво, що на отримання ролі акторові знадобилося не 20 років, про які він говорив у 2012-му, а лише 14. Тепер 40-річний Паттінсон офіційно стане сьомим актором, який зіграє Джеймса Бонда в основній кінофраншизі.

Його попередником був Деніел Крейг, який востаннє з'явився в образі агента британської розвідки у фільмі "Не час помирати" (No Time to Die), що вийшов у 2021 році.

Нову стрічку про Бонда зніматиме режисер Дені Вільнев, відомий за фільмами "Дюна" та "Прибуття". Сценарій напише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи". Для Паттінсона це буде чергова співпраця з Вільневом після роботи над третьою частиною "Дюни".

Після оголошення кастингу актор назвав можливість зіграти Бонда честю всього життя та зізнався, що ця роль стала здійсненням його мрії.