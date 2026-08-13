Рианна стала лицом легендарного аромата Dior и сентябрьского Elle

Артистка предстала в эффектной фотосессии, посвященной ее сотрудничеству с модным брендом
Барбадосская певица Рианна стала лицом сентябрьского выпуска американского Elle и вдохновением для новой более насыщенной версии легендерного аромата Dior J'ador. Бренд заявляет, что версия Intense - ода артистке как иконе красоты и свободной, уверенной в себе женщины, живущей жизнь на своих условиях.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Новый аромат является более насыщенной версией культового парфюма, который чтит женщин, которые решаются наслаждаться безоговорочным удовольствием.
Elle описывает Рианну как "нечто более редкое, чем суперзвезда: полный сенсорный опыт". Издание считает ее уверенной в себе женщиной, которая живет в собственном ритме и комфортно чувствует себя в своем теле, удачно сочетает карьеру и семью, одевается так, как хочет, и всегда выглядит безупречно.
Новое партнерство с Dior является важной вехой для певицы, ведь еще в 2015 году она стала первым темнокожим послом бренда.
В фотосессии для Elle можно почувствовать аромат Рианны через страницу, особенно на изображениях, где ее волосы свисают свободными локонами на плече, а она смотрит в камеру, словно приглашая зрителя подойти поближе, но не слишком.
Недавно Рианна опубликовала в социальных сетях редкие фото с тремя детьми - четырехлетним RZA, трехлетним Райотом и Роки Айриш Майерс, которой в сентябре исполнится один год.
Певица показала малышам улицу Rianna Drive, названную в ее честь в районе, где она провела детство. На фото звездная мама позирует в черном платье с разрезом до бедра возле таблички с названием улицы.
"В одну минуту я чувствую себя как девушка из Вестбери, а потом привожу своих детей в Rianna Drive. Интересно, как устроена жизнь! А слава всегда будет принадлежать создателю!" - прокомментировала она.
Рианна с детьми (фото: instagram.com/badgalriri)