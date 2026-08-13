Рианна стала лицом легендарного аромата Dior и сентябрьского Elle

Барбадосская певица Рианна стала лицом сентябрьского выпуска американского Elle и вдохновением для новой более насыщенной версии легендерного аромата Dior J'ador. Бренд заявляет, что версия Intense - ода артистке как иконе красоты и свободной, уверенной в себе женщины, живущей жизнь на своих условиях.

Рианна стала лицом Elle

В среду 12 августа американское издание опубликовало обложку своего нового сентябрьского выпуска. Лицом журнала была выбрана Рианна, которая стала вдохновением и музой для Dior J'ador Intense.

Новый аромат является более насыщенной версией культового парфюма, который чтит женщин, которые решаются наслаждаться безоговорочным удовольствием.

Elle описывает Рианну как "нечто более редкое, чем суперзвезда: полный сенсорный опыт". Издание считает ее уверенной в себе женщиной, которая живет в собственном ритме и комфортно чувствует себя в своем теле, удачно сочетает карьеру и семью, одевается так, как хочет, и всегда выглядит безупречно.



Новое партнерство с Dior является важной вехой для певицы, ведь еще в 2015 году она стала первым темнокожим послом бренда.

В фотосессии для Elle можно почувствовать аромат Рианны через страницу, особенно на изображениях, где ее волосы свисают свободными локонами на плече, а она смотрит в камеру, словно приглашая зрителя подойти поближе, но не слишком.



Семья на первом месте

Недавно Рианна опубликовала в социальных сетях редкие фото с тремя детьми - четырехлетним RZA, трехлетним Райотом и Роки Айриш Майерс, которой в сентябре исполнится один год.

Певица показала малышам улицу Rianna Drive, названную в ее честь в районе, где она провела детство. На фото звездная мама позирует в черном платье с разрезом до бедра возле таблички с названием улицы.

"В одну минуту я чувствую себя как девушка из Вестбери, а потом привожу своих детей в Rianna Drive. Интересно, как устроена жизнь! А слава всегда будет принадлежать создателю!" - прокомментировала она.

Рианна с детьми (фото: instagram.com/badgalriri)