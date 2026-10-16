Принц Гарри рассказал, как переживал потерю матери: "Она хотела, чтобы я был счастлив"

Принц Гарри откровенно рассказал о переживаниях после смерти матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Герцог Сассекский признался, что долгое время не позволял испытывать радость, ведь воспринимал счастье без матери как измену ее памяти.

Wave RBC.UA сообщает, что об этом Гарри рассказал во время специальной сессии на платформе MasterClass под названием "Переосмысление горя: развитие стойкости после потери", пишет Еxpress .

Как принц Гарри пережил потерю

На момент гибели принцессы Дианы Гарри было всего 12 лет. По его словам, пережить потерю ему было непросто, в частности из-за чувства вины, сопровождавшего даже положительные эмоции.

"Я так долго был эмоционально оцепенел, в значительной степени потому, что никто не сказал мне, что радость все еще допустима. Что это не измена", - признался герцог.

Он объяснил, что долгое время считал, что должен оставаться грустным и подавленным, чтобы доказать, насколько сильно скучает по матери. Возможность быть счастливым без нее вызывала у него чувство неверности и вины.

Переосмыслил собственные переживания

Однако впоследствии Гарри смог иначе взглянуть на собственные переживания. Он осознал, что радость не противоречит любви к человеку, которого больше нет рядом.

"На самом деле я понял, что она просто хотела, чтобы я был счастлив. И это стало для меня огромным психологическим сдвигом. Это уволило меня и дало мне совсем другой взгляд на жизнь", - поделился принц.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

Этот опыт помог ему переосмыслить свое отношение к горю и понять, что память о близком человеке не требует отказываться от счастья. Напротив, возможность снова испытывать радость может стать важной частью жизни после потери.

По словам Гарри, его история - о том, как важно позволить себе проживать разные эмоции, не воспринимая их как измену памяти умершего человека.

Когда погибла принцесса Диана

Принцесса Диана погибла в ночь на 31 августа 1997 года в результате автомобильной аварии в Париже.

Трагедия произошла в тоннеле под мостом Альма, когда автомобиль, в котором она находилась вместе со своим спутником Доди аль-Файедом, на большой скорости врезался в опору. Диане было 36 лет.

На тот момент ее младшему сыну, принцу Гарри, было всего 12 лет, а старшему - принцу Уильяму - 15. Смерть матери стала тяжелым испытанием для обоих братьев, оставшихся без нее в подростковом возрасте.