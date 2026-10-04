Умерла 8-летняя японская артистка Хирата Руна: названа причина

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление родных в сети X.

Что известно о смерти 8-летней артистки

Хирата Руна из Нагои умерла около 4:00 утра 25 сентября. О ее смерти семья и агентство DIANNA Project, к которому принадлежала девочка, сообщили 28 сентября.

Как стало известно, девочка ушла мирно. Причиной стал миокардит, вызванный гриппом.

"Мы выражаем нашу глубочайшую благодарность всем поклонникам, которые поддерживали Хирату Руну, а также всем, кто оказывал помощь и был причастен к этому делу", - говорилось в заявлении агентства.

Там также попросили не беспокоить семью личными вопросами, интервью или комментариями в соцсетях. Родные девочки со своей стороны призвали поклонников хранить память о ней.

"Треть своей жизни Руна провела как айдол… Пожалуйста, навсегда сохраните ее в уголке своих сердец как вечного айдола", - отметили они.

Прощание с Хиратой прошло в приватном формате. На церемонии присутствовали только близкие родственники.

Умерла Хирата Руна (фото: x.com/DP_HIRATALUNA)

Руна выступила на концерте за пять дней до смерти

20 сентября 8-летняя артистка в последний раз вышла на сцену. После выступления она опубликовала свою фотографию и поблагодарила всех, кто пришел на концерт.

"Спасибо и за сегодня, я очень благодарна. Было так весело..." - написала Руна.

Последний пост Хираты (скриншот)

Что известно о юной артистке

Руна родилась 16 апреля 2018 года. Приблизительно треть своей жизни она посвятила выступлениям на сцене.

Хирата принадлежала к женской айдол-группе DIANNA Project. Организация занимается подготовкой и развитием артистов, работая в основном с детьми и подростками.