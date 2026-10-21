В окружении сыновей: Ирина Федишин впервые показалась на фото после потери дочери

Ирина Федышин показалась с сыновьями в больнице

На опубликованном снимке артистка появилась вместе с двумя сыновьями в больничной палате. Несмотря на сложные испытания, она позировала с легкой улыбкой.

"Улыбка… Как же тяжело иногда она дается, когда сердце переполнено болью", - поделилась она.

По словам Ирины, этим кадром она хотела подарить подписчикам частицу своего тепла. Несмотря на боль и слезы, она каждый день делает маленькие шаги, чтобы постепенно вернуться к жизни.

"Я очень стараюсь… Изо дня в день, маленькими шагами собираю себя в кучу и учусь жить дальше, нахожу силы делать эти маленькие шаги навстречу жизни", - призналась она.

Федишин с сыновьями (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Как Ирина Федишин восстанавливается после потери

Артистка отметила, что наибольшую поддержку сейчас ощущает от своей семьи, в том числе от сыновей, мужа Виталия, родителей и родственников, которые остаются рядом в сложный период.

Мои два крыла, которые держат меня, ради которых я просыпаюсь и улыбаюсь утром. Они несколько раз в день напоминают мне, что сейчас время поцелуев и объятий.

Федишин призналась, что дети очень беспокоились за ее состояние.

"Знаю, как больно им было видеть меня первые дни после операции, как Юрчик постоянно мне звонил по видео, а потом говорил: "Мама, как я радовался, когда видел, как Вы начали мне улыбаться на камеру", - вспомнила она.

Отдельно певица поблагодарила мужа за заботу и поддержку, а также поклонников за теплые слова и внимание в непростое время.

"Именно любовь сегодня дает мне силы жить дальше", - призналась она.

Ирина Федишин рассказала о поддержке от сыновей (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Что известно о трагедии в семье Федишин

Напомним, в июне 2026 года певица сообщила, что в третий раз станет мамой, но беременность постигла трагедия. 13 октября муж артистки Виталий Човник рассказал, что они потеряли дочь.

По его словам, роды были очень тяжелыми. Певица перенесла сложную операцию и потеряла много крови. Врачам пришлось бороться за ее жизнь.

Потом Ирина вышла на связь и рассказала о потере. Она сообщила, что девочку они хотели назвать Вероникой. К сожалению, она не смогла увидеть ребенка, но муж сделал фото.

"Она была очень похожа на него - смугленькая, с темными волосками, маленьким носиком и пухленькими губками", - поделилась она.

Ирина призналась, что их семья переживает тяжелую боль, но благодарна за возможность быть вместе.