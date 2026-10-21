В оточенні синів: Ірина Федишин вперше показалася на фото після втрати доньки

Ірина Федишин показалася з синами в лікарні

На опублікованому знімку артистка з'явилася разом із двома синами в лікарняній палаті. Попри складні випробування, вона позувала з легкою посмішкою.

"Посмішка… Як же важко інколи вона дається, коли серце переповнене болем", - поділилася вона.

За словами Ірини, цим кадром вона хотіла подарувати підписникам частинку свого тепла. Попри біль і сльози, вона щодня робить маленькі кроки, щоб поступово повернутися до життя.

"Я дуже стараюся… День у день, маленькими кроками збираю себе до купи і вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю", - зізналася вона.

Федишин з синами (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Як Ірина Федишин відновлюється після втрати

Артистка зазначила, що найбільшу підтримку зараз відчуває від своєї родини, зокрема від синів, чоловіка Віталія, батьків та родичів, які залишаються поруч у складний період.

"Любов моїх неймовірних синочків. Мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся і посміхаюся зранку. Вони декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів. Раз за разом говорять мені: "Мама, ми Вас так любимо", "Ви в нас найкращі", "Як Ви себе почуваєте?" - написала вона.

Федишин зізналася, що діти дуже хвилювалися за її стан.

"Знаю, як боляче їм було бачити мене перші дні після операції, як Юрчик постійно мені дзвонив по відео, а потім казав: "Мама, як я радів, коли бачив як Ви почали мені посміхатися на камеру", - пригадала вона.

Окремо співачка подякувала чоловікові за турботу та підтримку, а також шанувальникам за теплі слова й увагу в непростий час.

"Саме любов сьогодні дає мені сили жити далі", - зізналася вона.

Ірина Федишин розповіла про підтримку від синів (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Що відомо про трагедію в родині Федишин

Нагадаємо, у червні 2026 року співачка повідомила, що втретє стане мамою, але вагітність спіткала трагедія. 13 жовтня чоловік артистки Віталій Човник розповів, що вони втратили доньку.

За його словами, пологи були надзвичайно важкими. Співачка перенесла складну операцію та втратила багато крові. Лікарям довелося боротися за її життя.

Згодом Ірина вийшла на зв'язок та розповіла про втрату. Вона повідомила, що дівчинку вони хотіли назвати Веронікою. На жаль, вона не змогла побачити дитину, але чоловік зробив фото.

"Вона була дуже схожою на нього - смугленька, з темним волосячком, з маленьким носиком і пухленькими губками", - поділилася вона.

Ірина зізналася, що їхня родина переживає тяжкий біль, але вона вдячна за можливість бути разом.