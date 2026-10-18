"Навсегда в моем сердце". Федишин впервые прокомментировала потерю дочери и раскрыла ее имя

Ирина Федишин впервые поделилась переживаниями по поводу потери дочери , о которой стало известно 13 октября. Артистка призналась, что не смогла увидеть девочку после родов, рассказала о состоянии мужа и объяснила, как относится к упрекам по поводу демонстрации беременности.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Ирина Федишин рассказала о потере дочери

Певица опубликовала пост, в котором поделилась пережитым горем. По ее словам, она не смогла прижать дочь к груди, поскольку находилась под наркозом.

Внешность девочки артистка увидела только на фотографии, которую сделал ее муж Виталий Човник.

"А была она очень похожа на него - смугленькая, с темной волоской, с маленьким носиком и пухленькими губками. Такая красавица - 48 см роста, весом 2600", - написала Ирина.

Супруги назвали дочь Вероникой. Это имя имеет особое значение для их семьи. По христианскому преданию, святая Вероника вытерла платком лицо Иисуса Христа, когда он нес крест на Голгофу.

"Так хочется верить, что наша маленькая Вероничка теперь будет нашим небесным Ангелом, будет в объятиях Господа и, возможно, там в небе она будет петь для него самые лучшие песни. А если в нашей жизни будут появляться болезненные моменты, она своим невидимым платком будет вытирать наши слезы", - отметила она.

Ирина Федишин с мужем (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Как муж пережил потерю

Исполнительница также рассказала о переживаниях мужа Виталия. По ее словам, на него выпало немало испытаний - потеря долгожданной дочери и страшные минуты, когда жизнь Ирины оказалась под угрозой.

"Он сквозь слезы, снова и снова благодарит Бога за то, что оставил меня живой", - поделилась певица.

Именно мужу пришлось найти в себе силы, чтобы в тихом семейном кругу провести маленькую Веронику в последнюю путь.

Ирина призналась, что словами невозможно передать всю боль, через которую сейчас проходит их семья.

"Ее можно только проживать. И среди всей этой невыносимой боли я еще сильнее осознаю, какое это большое счастье - иметь рядом человека, не отпускающего твоей руки даже тогда, когда кажется, что весь мир разрушился", - отметила она.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Что певица сказала об огласке беременности

Отдельно Федишин обратилась к людям, которые обсуждали ее беременность и делились собственными предположениями по поводу причин трагедии. Она подчеркнула, что не жалеет о решении делиться семейным счастьем.

"Потому что счастье не становится ошибкой лишь потому, что после него пришла боль", - написала она.

Певица также призвала не искать причины трагедии в фотографиях, чужих словах, взглядах или предрассудках. По ее словам, подлинная вера заключается в доверии к Богу даже тогда, когда человек не понимает, почему ему приходится переживать такие испытания.

"Я верила в Бога в самые счастливые мгновения своей жизни и продолжаю верить сегодня, когда мое сердце разрывается от боли", - поделилась она.

Федишин рассказала, что получила тысячи сообщений от женщин, также переживших потерю детей. Ей писали и известные личности, которые делились личными историями.

Ирина Федышин с сыновьями (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Федишин обратилась к родителям, потерявшим детей

В своей публикации исполнительница отдельно обратилась к родителям, пережившим подобное горе. Она призвала их не бояться плакать, вспоминать своих детей и снова радоваться жизни, когда на это появятся силы.

"Наши дети навсегда остаются нашими детьми. Даже если их земной путь был таким коротким", - подчеркнула она.

Певица также поблагодарила родных, друзей, священников и всех, кто молился за ее семью и поддерживал ее в самые тяжелые дни.

В конце публикации Федишин отметила, что постепенно к ней возвращаются силы. Она поблагодарила Бога за то, что осталась жива и может обнимать мужа, двух сыновей, родителей и других родных.

"Моя Вероничка, моя девочка, моя дорогая доченька, ты навсегда в моем сердце", - добавила Ирина.

Артистка добавила, что в их истории осталось еще много болезненных моментов, связанных со страшной ночью. Она надеется поделиться пережитым со временем.



Ранее мы писали, что муж Федишин рассказал о сложных родах и потере дочери.