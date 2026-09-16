Оля Полякова сообщила о потере домашней любимицы: "Спасти не удалось"
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Оля Полякова сообщила о потере домашней любимицы: "Спасти не удалось"

Звезда рассказала, что любимица исчезла во время прогулки, а вернулась через сутки покушенной.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Оля Полякова (фото: instagram.com/mariyaharley)
Дата: 16 сентября 2026

Украинская певица Оля Полякова переживает потерю домашней любимицы. Не стало ее собаки Мими, много лет являвшейся частью семьи артистки.

Wave RBC.UA информирует, что о печальном известии Полякова сообщила в своих Instagram-stories. Певица опубликовала фотографию Мими и призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

Что рассказала певица

По словам артистки, трагедия произошла во время обычной прогулки. Мими пошла гулять, однако домой в тот день не вернулась. Животное появилось только через сутки - собака была сильно покусана.

"Не стало нашей Мими. Я не могу поверить", - написала Полякова.

Артистка рассказала, что ветеринарам не удалось спасти животное. К моменту трагедии сама певица находилась за границей, поэтому не могла быть рядом с домашней любимицей.

"Вернулась вся покусанная. Спасти не удалось", - с болью сказала звезда.

Оля Полякова сообщила о потере домашней любимицы: &quot;Спасти не удалось&quot;Оля Полякова сообщила о потере домашней любимицы: &quot;Спасти не удалось&quot;Оля Полякова сообщила о потере домашнего питомца (фото: скриншот)

После смерти Мими певица также обратилась к другим владельцам собак. Она призвала ответственно относиться к здоровью и безопасности домашних животных и не откладывать стерилизацию.

"Вовремя стерилизуйте собак", - подчеркнула она.

Для Поляковой Мими была не просто домашним животным, а любимицей семьи. Звезда неоднократно показывала своих домашних животных в соцсетях, делясь с подписчиками моментами из повседневной жизни.

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