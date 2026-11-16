Необычное путешествие Папы: Лев XIV побывал в кабине военного вертолета

Папа Римский Лев XIV во время апостольского путешествия по странам Латинской Америки совершил необычную поездку на военном вертолете. Понтифик не только летел вместе с пилотами Воздушных сил Перу, но и посетил кабину экипажа, чтобы поближе рассмотреть управление воздушным судном.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на издание La Nación.

Как прошел полет Папы Римского

Необычный эпизод произошел 14 ноября 2026 во время визита Папы в Перу. Лев XIV путешествовал на вертолете MI-17, принадлежащем Воздушным силам страны.

Вертолет доставил его из города Чиклайо в Санта-Крус-де-Суччабамба, расположенный в горном регионе Кахамарка.

Полет в одну сторону длился примерно 45 минут. Во время путешествия понтифик наблюдал за видами Перуанских Анд, общался с членами экипажа, а также вошел в кабину пилотов. Там он познакомился с работой военных летчиков.

Поездка имела для Льва XIV и особенное личное значение. Санта-Крус-де-Суччабамба - местность, которую он хорошо знает еще со времен служения епископом Чиклайо в 2015–2023 годах.

Тогда Роберт Фрэнсис Превост неоднократно посещал это отдаленное общество, преодолевая сложные горные дороги.

В этот раз Папа вернулся туда уже как глава Католической церкви. В городе он посетил приход Непорочного Зачатия и провел мессу под открытым небом, на которую собрались более 20 тысяч верующих.

Визит в Перу стал частью 12-дневного апостольского путешествия Льва XIV в Уругвай, Аргентину и Перу, продолжавшуюся с 6 по 17 ноября 2026 года.

Папа Римский Лев XIV (фото: lanacion.com)

Папа Римский Лев XIV (фото: lanacion.com)