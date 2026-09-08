Натали Портман инвестировала в новую vegan-кожу, которую производят из зерна

Натали Портман стала стратегической партнершей и инвесторкой американской биоматериальной компании UNCAGED Innovations, разрабатывающей альтернативу животной коже. Ее материал ELEVATE изготавливают преимущественно из растительного сырья, в частности, белков, полученных из побочных продуктов зерновых культур.

Wave RBC.UA сообщает, что Портман присоединилась к финансированию UNCAGED Innovations в размере $7,9 млн. Компания стремится создать материал, который может заменить кожу в fashion, автомобильной и других индустриях.

Из чего производят кожу

Компания использует структурные белки из зерновых побочных продуктов и сочетает их с другими биоматериалами, формируя волокнистую структуру, которая имитирует свойства коллагена в натуральной коже. Материал можно адаптировать по толщине, текстуре, цвету, прочности и гибкости.

По данным UNCAGED, ELEVATE на 99% состоит из растительных и натуральных компонентов. Материал содержит, в частности, сертификации и оценки USDA BioPreferred, FSC Certified Materials и PETA Approved Vegan, а его экологические характеристики оценивали с помощью анализа жизненного цикла (LCA).

Компания заявляет, что по сравнению с традиционной кожей ELEVATE позволяет сократить выбросы парниковых газов на 95%, использование воды - на 89%, а потребление энергии - на 71%.

В 2026 году компания также переходит к масштабированию технологии. В июне UNCAGED объявила о партнерстве с европейской платформой Substanz, которая поможет независимым брендам и дизайнерам получать доступ к ELEVATE и внедрять его в производство.

Технология привлекла внимание автомобильной индустрии

При этом разработка уже привлекла внимание авто индустрии. UNCAGED ранее сообщала о сотрудничестве с Hyundai CRADLE по использованию растительной альтернативы коже в автомобилях.

Для Портмана этот проект стал продолжением ее многолетней работы на пересечении моды, этики и защиты животных. Теперь актриса не просто выступает за отказ от животной кожи, а инвестирует в технологию, пытающуюся решить одну из главных проблем vegan leather - зависимость многих альтернатив от синтетических материалов.