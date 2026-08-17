Жених Леси Никитюк перенес операцию: военный показался в гипсе и сделал заявление

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, перенес операцию на ноге. После хирургического вмешательства он показался в больнице и рассказал о своих планах.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram военного.

Что Бабчук рассказал о своем состоянии

Военный опубликовал фото из больничной палаты. На снимке он улыбается, его нога зафиксирована и покрыта гипсом. Причину операции он не раскрыл, но дал понять, что не намерен надолго оставаться на реабилитации.

"Операцию сделали, лапку починили, скоро уже на службу. Работайте, братья", - написал он.

Дмитрий Бабчук об операции (скриншот)

Никитюк тоже отреагировала на состояние любимого. Ведущая поддержала Дмитрия у себя в Instagram-stories, добавив к ситуации немного юмора. Она показала забавные туфли, которые, по ее мнению, теперь прекрасно ему подойдут.

Леся Никитюк поддержала любимого юмором (скриншот)

Что известно об отношениях Никитюк и Бабчука

Пара долго не раскрывала подробности личной жизни. В январе 2025 года Дмитрий сделал предложение Лесе в Карпатах, о чем они сообщили в соцсетях.

Как известно, жених младший на восемь лет, но этот момент не становится для них препятствием. Ранее Никитюк рассказывала, что подобная динамика привычна для их семей, где женщины иногда немного старше своих партнеров.

В июне 2025-го у влюбленных родился сын Оскар, а уже осенью они его окрестили в Михайловском Златоверхом соборе.

Бабчук и Никитюк на крестинах сына (фото: instagram.com/special_my_profession)

Беременность Леси до последнего оставалась тайной. Ведущая мастерски скрывала изменения фигуры за объемной одеждой и только накануне родов подтвердила, что ждет ребенка.

В мае этого года Леся призналась, какой представляет будущую свадьбу. Она хотела бы отметить важное событие в кругу родных и друзей. А особым музыкальным гостем на празднике она видит Верку Сердючку.