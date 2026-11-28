Необычную историю сняли в историческом заповеднике Черниговской области
Группа Антитела представила песню "Санаторий" и иронический клип об усталости и желании хотя бы ненадолго отдохнуть от тревог. В видео музыканты показали заведение с необычными оздоровительными процедурами, а Тарас Тополя рассказал, какие переживания стали основой композиции.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-службу группы.
В центре истории – необычный санаторий для тех, кто устал от всего происходящего вокруг.
Его гостям предлагают молочные ванны с эффектом радикального омоложения, капустные компрессы и сеансы под звуки сверчков.
Режиссером видео стал Инди Хайт. Для него это первое сотрудничество с Антителом. Над клипом также работала вторая режиссер Лиза Бибикова.
Снимали работу на территории Национального историко-культурного заповедника "Качановка" в Черниговской области.
Историческая архитектура стала фоном для сюрреалистической истории об отдыхе, которого не хватает героям.
По словам Тараса Тополи, текст родился из желания дать себе и другим возможность хотя бы ненадолго восстановиться.
Музыкант вспомнил опыт фронта, жизнь под обстрелами, без света и воды.
"Вдруг ловил себя на желании: вот бы нам всем, всему народу, сейчас в какой-нибудь санаторий - выключить войну, полечить душу, поремонтировать тело. Хотя бы дней на десять, подальше от всего, что несется. Хотя бы выспаться", - поделился Тополь.
Фронтмен заметил, что люди привыкли скрывать собственное истощение, ведь вокруг многим так же тяжело, особенно тем, кто на фронте. В то же время, потребность во сне, тишине и восстановлении никуда не исчезает.
"В песне много иронии, все как мы у Антитела любим. Но за ней всегда кроется что-то серьезное. В последнем куплете говорится о наших ночах под обстрелами, о желании не слышно взрывов и хотя бы иногда засыпать так, как в детстве", – объяснил он.
По звучанию "Санаторий" – мелодичный поп-рок с танцевальным ритмом. В композиции объединили живые барабаны, бас, акустические гитары и электронные синтезаторы.
Как сообщили в пресс-службе, под звук новой песни пользователи TikTok делятся видео о собственной усталости и показывают, куда хотели бы уехать, чтобы ненадолго отвлечься от всего.
Музыканты также объявили розыгрыш путевки в санаторий.
Еще до официального релиза композицию могли услышать посетители концертов осеннего тура "Дома 2.0".
К слову, премьера "Санатория" пришлась на день финального концерта цикла "Дома" и "Дома 2.0", охватившего десятки украинских городов. После его завершения группа берет концертную паузу в Украине.
В 2027 году Антитела запланировали международные туры по Австралии, городам Европы и США.
Выступления будут иметь благотворительную цель - поддержку Главного управления разведки.