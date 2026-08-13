"Мне повезло". Алексей Суровцев раскрыл, сколько зарабатывает за один съемочный день
За годы карьеры Алексей Суровцев успел попробовать себя в разных сферах - когода-то он был профессиональным пловцом и основал шоу эротического танца, а сегодня развивается как актер и зоозащитник.
В интервью для Wave RBC.UA он откровенно рассказал о своих заработках и признался, как деятельность сегодня приносит ему больше денег.
Что Суровцев рассказал о заработках
Одно время актер работал в танцевальной сфере, за что получал неплохие деньги. По его словам, после одного тура продолжительностью около двух-трех месяцев удалось даже приобрести автомобиль из салона.
"У нас была хорошая машина, которую мы купили из салона. Средний сегмент, не супер-VIP, но хорошая машина из салона. У нас была трехкомнатная квартира в Днепре, тоже хорошая. Я всегда зарабатывал нормально. Не шиковал, но мне на жизнь хватало", - рассказал он.
Впрочем, больше денег сегодня Алексею приносит актерство, ведь вместе с ним есть и реклама. В то же время он подчеркнул, что киноиндустрия нестабильна.
"Сегодня у тебя есть съемки, завтра нет. Это мне повезло, что я уже шесть лет снимаюсь в одном продакшене, в двух сериалах и там 600 серий позади", - отметил он.
Алексей подчеркнул, что жить только за счет актерства нельзя. Нужно использовать свою узнаваемость для заработков.
Сколько Суровцев зарабатывает как актер
По его словам, средняя стоимость одного съемочного дня составляет около 15 тысяч гривен. В то же время сумма может быть как больше, так и меньше в зависимости от проекта.
Суровцев объяснил, что на гонорар также влияет его личная заинтересованность в этой роли. Если проект интересен, он может согласиться на более низкую оплату.
"Вообще к тебе приходят, зная, сколько ты в среднем стоишь. И ты уже смотришь, насколько тебе интересна роль. Если тебе интересен этот проект или роль, ты можешь немного демпинговать свою цену. А иногда за все деньги мира не хочешь сниматься там", - поделился он.