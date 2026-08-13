"Мне повезло". Алексей Суровцев раскрыл, сколько зарабатывает за один съемочный день

Что Суровцев рассказал о заработках

Одно время актер работал в танцевальной сфере, за что получал неплохие деньги. По его словам, после одного тура продолжительностью около двух-трех месяцев удалось даже приобрести автомобиль из салона.

"У нас была хорошая машина, которую мы купили из салона. Средний сегмент, не супер-VIP, но хорошая машина из салона. У нас была трехкомнатная квартира в Днепре, тоже хорошая. Я всегда зарабатывал нормально. Не шиковал, но мне на жизнь хватало", - рассказал он.

Впрочем, больше денег сегодня Алексею приносит актерство, ведь вместе с ним есть и реклама. В то же время он подчеркнул, что киноиндустрия нестабильна.

"Сегодня у тебя есть съемки, завтра нет. Это мне повезло, что я уже шесть лет снимаюсь в одном продакшене, в двух сериалах и там 600 серий позади", - отметил он.

Алексей подчеркнул, что жить только за счет актерства нельзя. Нужно использовать свою узнаваемость для заработков.

Алексей Суровцев (фото: РБК-Украина)

Сколько Суровцев зарабатывает как актер

По его словам, средняя стоимость одного съемочного дня составляет около 15 тысяч гривен. В то же время сумма может быть как больше, так и меньше в зависимости от проекта.

Суровцев объяснил, что на гонорар также влияет его личная заинтересованность в этой роли. Если проект интересен, он может согласиться на более низкую оплату.

"Вообще к тебе приходят, зная, сколько ты в среднем стоишь. И ты уже смотришь, насколько тебе интересна роль. Если тебе интересен этот проект или роль, ты можешь немного демпинговать свою цену. А иногда за все деньги мира не хочешь сниматься там", - поделился он.